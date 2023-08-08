https://uz.sputniknews.ru/20230808/kurgantepinskiy-rayon-andijan-oblast-alisher-xalilov-xokim-naznacheniye-37667821.html

Сменился хоким Кургантепинского района Андижанской области

Сменился хоким Кургантепинского района Андижанской области

Районную администрацию возглавил Алишер Халилов. До назначения он работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.

2023-08-08T10:05+0500

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2023-08-08T10:21+0500

узбекистан

андижанская область

хоким

назначение

кургантепинский район

алишер халилов

общество

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Кургантепинском районе Андижанской области назначили нового хокима, сообщили в областной администрации.Кандидатуру Алишера Халилова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Кургантепинского районного Кенгаша народных депутатов.Алишер Халилов родился в 1984 году в поселке Дардак Кургантепинского района Андижанской области. В 2004 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, а в 2014 году – Высшую школу при Академии государственного и общественного управления при президенте Узбекистана.За свою карьеру он занимал руководящие посты на нескольких промышленных предприятиях.До назначения на эту должность, Халилов работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.Также Sputnik сообщал о назначении нового хокима Зангиатинского района Ташкентской области.

узбекистан

андижанская область

кургантепинский район

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узбекистан хоким кургантепинский район андижанская область назначение алишер халилов общество