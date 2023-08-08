https://uz.sputniknews.ru/20230808/kurgantepinskiy-rayon-andijan-oblast-alisher-xalilov-xokim-naznacheniye-37667821.html
Сменился хоким Кургантепинского района Андижанской области
Сменился хоким Кургантепинского района Андижанской области
Районную администрацию возглавил Алишер Халилов. До назначения он работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.
2023-08-08T10:05+0500
2023-08-08T10:05+0500
2023-08-08T10:21+0500
узбекистан
андижанская область
хоким
назначение
кургантепинский район
алишер халилов
общество
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Кургантепинском районе Андижанской области назначили нового хокима, сообщили в областной администрации.Кандидатуру Алишера Халилова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Кургантепинского районного Кенгаша народных депутатов.Алишер Халилов родился в 1984 году в поселке Дардак Кургантепинского района Андижанской области. В 2004 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, а в 2014 году – Высшую школу при Академии государственного и общественного управления при президенте Узбекистана.За свою карьеру он занимал руководящие посты на нескольких промышленных предприятиях.До назначения на эту должность, Халилов работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.Также Sputnik сообщал о назначении нового хокима Зангиатинского района Ташкентской области.
узбекистан
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узбекистан хоким кургантепинский район андижанская область назначение алишер халилов общество
узбекистан хоким кургантепинский район андижанская область назначение алишер халилов общество
Сменился хоким Кургантепинского района Андижанской области
10:05 08.08.2023 (обновлено: 10:21 08.08.2023)
Районную администрацию возглавил Алишер Халилов. До назначения он работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
В Кургантепинском районе Андижанской области назначили нового хокима, сообщили
в областной администрации.
Кандидатуру Алишера Халилова на эту должность утвердили на внеочередной сессии Кургантепинского районного Кенгаша народных депутатов.
Алишер Халилов родился в 1984 году в поселке Дардак Кургантепинского района Андижанской области. В 2004 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, а в 2014 году – Высшую школу при Академии государственного и общественного управления при президенте Узбекистана.
За свою карьеру он занимал руководящие посты на нескольких промышленных предприятиях.
До назначения на эту должность, Халилов работал помощником хокима Андижанской области по вопросам развития местной промышленности.
Также Sputnik
сообщал о назначении нового хокима Зангиатинского района Ташкентской области.