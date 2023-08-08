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https://uz.sputniknews.ru/20230808/poryadok-organizatsii-umry-37692629.html
Принят новый порядок организации умры — подробности
Принят новый порядок организации умры — подробности
Услуги организации паломничества теперь могут предоставлять только местные операторы.
2023-08-08T19:03+0500
2023-08-08T19:24+0500
узбекистан
общество
ислам
малый хадж
законодательство
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло 8 августа постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий умры".Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги сопровождения паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги умры.Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить умру.
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узбекистан законодательство умра организация паломничества малый хадж новые правила порядок организации требования к туроператору управление мусульман узбекистана специалисты условия оказания услуг
узбекистан законодательство умра организация паломничества малый хадж новые правила порядок организации требования к туроператору управление мусульман узбекистана специалисты условия оказания услуг

Принят новый порядок организации умры — подробности

19:03 08.08.2023 (обновлено: 19:24 08.08.2023)
© Управление мусульман УзбекистанаУзбекские паломники отправились в долину Мино.
Узбекские паломники отправились в долину Мино. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Управление мусульман Узбекистана
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Услуги организации паломничества теперь могут предоставлять только местные операторы.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло 8 августа постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий умры".
Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.
Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:
отложить не менее $100 тыс. в Фонд безопасного туризма Комитета по туризму;
в качестве руководителей групп паломников во время совершения умры назначить специалистов, обладающих религиозными знаниями и навыками, на основании договора, заключенного с Управлением мусульман Узбекистана;
иметь в штате туроператора, оказывающего услуги умры, не менее одного специалиста со степенью бакалавра или магистра, полученной в республиканском образовательном учреждении по направлениям религиозного (исламского) образования или международной исламской академии Узбекистана;
не оказывать услуги умры несовершеннолетним;
осуществлять услуги организации умры в соответствии с договором, заключенным между партнерской организацией в Королевстве Саудовская Аравия.
Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги сопровождения паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:
услуги специалиста по сопровождению групп паломников предоставляются бесплатно, его транспортные расходы (переезд, гостиница, питание, страховка, визовые сборы и т.д.) берет на себя туроператор, организующий умру;
Управление мусульман Узбекистана выделяет специалиста по заявке туроператора в течение 3 рабочих дней;
один руководитель группы сопровождает группу паломников численностью не более 50 человек.
С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги умры.
Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.
Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить умру.
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