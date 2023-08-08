https://uz.sputniknews.ru/20230808/poryadok-organizatsii-umry-37692629.html

Принят новый порядок организации умры — подробности

Принят новый порядок организации умры — подробности

Услуги организации паломничества теперь могут предоставлять только местные операторы.

2023-08-08T19:03+0500

2023-08-08T19:03+0500

2023-08-08T19:24+0500

узбекистан

общество

ислам

малый хадж

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1a/36299214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_262524f78bd90b44e22b906643144a96.jpg

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло 8 августа постановление "О дополнительных мерах по эффективной защите интересов паломников при организации и проведении мероприятий умры".Согласно документу, лицензия на осуществление туристской деятельности, связанной с организацией и проведением мероприятий умры, будет выдаваться отдельно и только местным туроператорам.Документ также предусматривает следующие дополнительные лицензионные требования:Специалисты Управления мусульман Узбекистана будут оказывать услуги сопровождения паломников в качестве руководителя группы (пятьдесят человек) на следующих условиях:С 1 октября 2023 года будет введена система рейтинга деятельности туроператоров, оказывающих услуги умры.Дополнительные лицензионные требования и условия, указанные в решении, будут применяться с 1 ноября 2023 года, при этом плата за рассмотрение заявления и госпошлина за лицензию при ее переоформлении не взимаются.Напоминаем, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела электронную визу для Узбекистана. С этой визой можно совершить умру.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан законодательство умра организация паломничества малый хадж новые правила порядок организации требования к туроператору управление мусульман узбекистана специалисты условия оказания услуг