https://uz.sputniknews.ru/20230808/rossiya-voyska-xarkov-oblast-nastupleniye-37679379.html
Россия начала наступление в неожиданном месте
Россия начала наступление в неожиданном месте
СМИ: Вoеннослужащие РФ начали наступление под Харьковом, взяв под контроль ряд населенных пунктов.
2023-08-08T14:10+0500
2023-08-08T14:10+0500
2023-08-08T15:10+0500
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харьков
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Российские военные перешли в наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.В публикации отмечается, что операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько населенных пунктов в этом месте.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. Ранее эксперт США предрек прорыв российских войск на Донбассе.
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в мире россия украина вооруженные силы харьков спецоперация
в мире россия украина вооруженные силы харьков спецоперация
Россия начала наступление в неожиданном месте
14:10 08.08.2023 (обновлено: 15:10 08.08.2023)
СМИ: Вoеннослужащие РФ начали наступление под Харьковом, взяв под контроль ряд населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Российские военные перешли в наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на The Guardian.
"В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — указано в статье британской ежедневной газеты.
В публикации отмечается, что операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько населенных пунктов в этом месте.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника.
Ранее эксперт США
предрек прорыв российских войск на Донбассе.