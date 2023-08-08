https://uz.sputniknews.ru/20230808/rossiya-voyska-xarkov-oblast-nastupleniye-37679379.html

Россия начала наступление в неожиданном месте

Россия начала наступление в неожиданном месте

СМИ: Вoеннослужащие РФ начали наступление под Харьковом, взяв под контроль ряд населенных пунктов.

2023-08-08T14:10+0500

2023-08-08T14:10+0500

2023-08-08T15:10+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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харьков

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Российские военные перешли в наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.В публикации отмечается, что операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько населенных пунктов в этом месте.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области. За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. Ранее эксперт США предрек прорыв российских войск на Донбассе.

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