https://uz.sputniknews.ru/20230808/ssha-odobreniye-otpravka-ukraina-tank-abrams-smi-37667705.html

США одобрили отправку Украине танков Abrams — СМИ

США одобрили отправку Украине танков Abrams — СМИ

Танки довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями

2023-08-08T10:00+0500

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россия

сша

украина

в мире

танк

киев

армия

боеприпасы

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вашингтон согласовал отправку Киеву первой партии танков Abrams, передает телеканал CNN со ссылкой на начальника отдела закупок армии США Дага Буша, сообщает РИА Новости. В конце июля издание Politico сообщило, что в первую партию танков, которые США передадут Украине, войдет не более восьми боевых машин. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву 31 Abrams старой модели M1A1.Москва еще в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание соседней страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

россия

украина

киев

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