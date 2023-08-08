https://uz.sputniknews.ru/20230808/tanki-adams-utilizatsiya-svo-37695690.html

СВО: первый батальон танков Abrams движется на утилизацию

СВО: первый батальон танков Abrams движется на утилизацию

На украинском ТВД слабое вооружение, недостаточное бронирование, большая масса и капризный газотурбинный двигатель старого танка M1A1 Abrams способны окончательно уничтожить миф о могуществе американского оружия.

2023-08-08T20:56+0500

2023-08-08T20:56+0500

2023-08-08T20:56+0500

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Ранее в Ираке, Йемене и Афганистане сотни "Абрамсов" сгорели или вышли из строя – от огня советских переносных гранатометов или подрыва на самодельных минах "повстанцев".В Пентагоне 7 августа сообщили об отправке на Украину партии отремонтированных старых танков M1A1 Abrams. ВСУ получат "Абрамсы" с боеприпасами и сервисным комплектом до начала осени. Батальон M1A1 Abrams (всего 31 танк) образца 1984 года на фронте погоды не сделает. Российские войска за два летних месяца уничтожили примерно такое же количество немецких "Леопардов" ВСУ, более 400 других танков, и всего 1780 единиц бронетехники.Российская СВО – не американская "Буря в пустыне", и сотрудники Пентагона предусмотрительно рекомендовали украинскому командованию держать "Абрамсы" в резерве, поближе к британским "Челленджерам" и французским "Леклеркам". Оптимально – на территории Западной Украины, для удобства эвакуации подбитых американских танков в Польшу."Дареному коню в зубы не смотрят", и все же Пентагон отправляет ВСУ подержанные M1A1 "с отремонтированными корпусами" из парка Армии США, вместо ранее обещанных относительно современных танков модификации M1A2.Разумеется, между аналоговой версией M1A1 и цифровой M1A2 – технологическая пропасть (как между проводным и мобильным телефоном). Украинские танкисты получат американские машины, в которых отсутствуют: боевая информационно-управляющая система, панорамный тепловизионный прицел командира, прицел наводчика со стабилизацией в двух плоскостях, тепловизор для механика-водителя и пластины из урановой брони в лобовой части.В боекомплект не вошли бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана (дали вольфрамовые с пониженной пробивной способностью). Наблюдается парадоксальное ускорение поставок ВСУ "Абрамсов" за счет снижения их боевой эффективности. Впрочем, американский журнал Foreign Policy и ранее отмечал: "Украинская импровизированная армия получает все больше негодных игрушек". США отдают антиквариат, а платить за такую помощь придется по максимуму, и не только деньгами.Боевые потери AbramsОсновные тактико-технические характеристики танков Abrams разрушают миф о могуществе американского оружия. Даже относительно новые версии M1A2 имеют целый ряд технологических недостатков и критических уязвимостей."Абрамсы" очень тяжелые – масса более 60 тонн (не всякий мост выдержит) и невероятно "прожорливые" – расход авиационного керосина до 700 литров на 100 км. На украинском ТВД невозможно представить сопровождающие танкистов ВСУ длинные колонны топливозаправщиков (как это было в Ираке) – их оперативно уничтожит российская авиация.Противотанковые средства российских войск не оставляют "Абрамсу" на поле боя шансов на выживание: комбинированные минные заграждения эффективно "работают" 24/7, артиллерия и неутомимые дроны-камикадзе "Ланцет" бьют без промаха, Т-90М "Прорыв" поражает тяжелую бронетехнику на удалении до 5 км, ракета "Вихрь-М" (Ка-52) и ПТРК "Корнет" до 10 км.С другой стороны, 120-мм пушка американского танка M1A1 Abrams способна поразить цель на дальности до 3 км (ПТРК и реактивных снарядов нет). Пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм в бою с высокотехнологичным противником победы не обещают. Верхняя броня башни – 38 мм, борт корпуса – 30-мм, динамической защиты нет.Система управления оружием "Абрамсов" для ВСУ максимально упрощена – для ускорения подготовки украинских экипажей. Действительно, для стрельбы из пушки достаточно лазерного дальномера и электронного баллистического вычислителя. Отсутствие автомата заряжания – общая технологическая проблема натовских танков, за исключением "Леклерка". Автомат легко заменяется четвертым членом экипажа, но частично сгораемые раскаленные гильзы снарядов после выстрелов нередко "дотлевают" внутри башни – это ад. Очень капризный газотурбинный двигатель мощностью 1500 л.с. позволяет развить максимальную скорость 72 км/час (крейсерская – 40 км/час). Запас хода с полным 1900-литровым баком по шоссе – 440 км.Операция "Буря в пустыне" (1991 года) оказалась последней для 18 "Абрамсов". В ходе Иракской войны 2003 – 2011 годов сгорели или вышли из строя 70% американского танкового парка из 1135 машин. Из переданных Иракской армии 140 "Абрамсов" версии M1A1 к исходу 2016 года "джихадисты" уничтожили 47. Уязвимыми на поле боя оказались даже современные модификации.Саудовская Аравия в 2015 году передала десятки "Абрамсов" йеменским отрядам, воющим против хуситов. "Повстанцы" за год огнем ПТУР уничтожили 20 саудовских (американских) машин, в том числе три танка M1A2S Abarms. Заметим, "Абрамсы" всегда действовали при поддержке с воздуха, их никогда не уничтожала армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника – на удалении 10 км.Появление на украинском ТВД танков Leopard 2A4 не повлияло на огневое, тактическое и стратегическое доминирование российских войск. Не спасут ВСУ от поражения и три десятка старых американских танков. "Абрамсы" и другие натовские ОБТ чрезмерно "мифологизированы", но для боевого противостояния на украинском ТВД технологически непригодны, и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.Лучшим танком СВО зарекомендовал себя Т-90М "Прорыв". Российский основной боевой танк Т-90М массой 48 тонн превосходит натовские аналоги своего поколения по боевому могуществу, дальности поражения целей, скорости и маневренности.Основное вооружение – гладкоствольная 125-мм пушка, прицельная дальность которой – до 4000 метров (осколочно-фугасными снарядами по баллистической траектории – до 10 тысяч метров). Та же пушка "достанет" цель противотанковой управляемой ракетой "Рефлекс" с лазерным наведением на дистанции 5000 метров (включая вертолеты).Самый низкий силуэт среди всех современных ОБТ и комплекс динамической защиты "Реликт" надежно защищает от бронебойных подкалиберных снарядов, позволяет Т-90М "Прорыв" оставаться неуязвимым на поле боя. Выпуск новых танков в РФ возрос многократно – более 1000 в год. За 500 дней СВО Россия обогнала Германию и стала пятой экономикой мира (данные Всемирного банка, опубликованные в начале августа) – это важный технологический элемент стратегического поражения ВСУ и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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