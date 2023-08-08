Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230808/tashkent-post-erkin-popytka-provoz-isporchennoye-myaso-37670003.html
В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо
В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо
180 кг мясной продукции без соответствующих документов обнаружили на посту ДПС ”Эркин”. Ее изъяли и отправили на лабораторную экспертизу.
2023-08-08T10:58+0500
2023-08-08T11:05+0500
узбекистан
ташкент
гувд ташкента
автомобили
проверка
мясо
общество
пост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18821841_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_720ea6ccde6c2cb946f5e894859a5764.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов на посту ДПС “Эркин” остановили гражданина, который вез в столицу Узбекистана непригодное к употреблению мясо, сообщает ГУВД г. Ташкента.В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, в багажнике автомобиля марки “Cobalt” обнаружили 180 кг мяса крупного рогатого скота, упакованного в бумагу. 29-летний водитель перевозил его без каких-либо документов.Мясо отправили на экспертизу в лабораторию Управления ветеринарии и развития животноводства. Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18821841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ade987d2c1303bd778c2d5fb079e602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество узбекистан ташкент мясо проверка гувд ташкента пост автомобили
общество узбекистан ташкент мясо проверка гувд ташкента пост автомобили

В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо

10:58 08.08.2023 (обновлено: 11:05 08.08.2023)
© Пресс-служба Самаркандского УВДСотрудник ДПС обнаружил в багажнике автомобиля непригодное мясо
Сотрудник ДПС обнаружил в багажнике автомобиля непригодное мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Пресс-служба Самаркандского УВД
Подписаться на
НовостиTelegram
180 кг мясной продукции без соответствующих документов обнаружили на посту ДПС ”Эркин”. Ее изъяли и отправили на лабораторную экспертизу.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов на посту ДПС “Эркин” остановили гражданина, который вез в столицу Узбекистана непригодное к употреблению мясо, сообщает ГУВД г. Ташкента.
В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, в багажнике автомобиля марки “Cobalt” обнаружили 180 кг мяса крупного рогатого скота, упакованного в бумагу. 29-летний водитель перевозил его без каких-либо документов.
© пресс-служба ГУВД ТашкентаПресечена попытка ввоза в Ташкент мясной продукции без надлежащих документов
Пресечена попытка ввоза в Ташкент мясной продукции без надлежащих документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Пресечена попытка ввоза в Ташкент мясной продукции без надлежащих документов
© пресс-служба ГУВД Ташкента
Мясо отправили на экспертизу в лабораторию Управления ветеринарии и развития животноводства.
Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0