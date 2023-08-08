https://uz.sputniknews.ru/20230808/tashkent-post-erkin-popytka-provoz-isporchennoye-myaso-37670003.html

В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо

В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо

180 кг мясной продукции без соответствующих документов обнаружили на посту ДПС ”Эркин”. Ее изъяли и отправили на лабораторную экспертизу.

2023-08-08T10:58+0500

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узбекистан

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общество

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов на посту ДПС “Эркин” остановили гражданина, который вез в столицу Узбекистана непригодное к употреблению мясо, сообщает ГУВД г. Ташкента.В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, в багажнике автомобиля марки “Cobalt” обнаружили 180 кг мяса крупного рогатого скота, упакованного в бумагу. 29-летний водитель перевозил его без каких-либо документов.Мясо отправили на экспертизу в лабораторию Управления ветеринарии и развития животноводства. Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.

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