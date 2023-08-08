https://uz.sputniknews.ru/20230808/tashkent-post-erkin-popytka-provoz-isporchennoye-myaso-37670003.html
В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо
В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо
180 кг мясной продукции без соответствующих документов обнаружили на посту ДПС ”Эркин”. Ее изъяли и отправили на лабораторную экспертизу.
2023-08-08T10:58+0500
2023-08-08T10:58+0500
2023-08-08T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов на посту ДПС “Эркин” остановили гражданина, который вез в столицу Узбекистана непригодное к употреблению мясо, сообщает ГУВД г. Ташкента.В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, в багажнике автомобиля марки “Cobalt” обнаружили 180 кг мяса крупного рогатого скота, упакованного в бумагу. 29-летний водитель перевозил его без каких-либо документов.Мясо отправили на экспертизу в лабораторию Управления ветеринарии и развития животноводства. Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.
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общество узбекистан ташкент мясо проверка гувд ташкента пост автомобили
общество узбекистан ташкент мясо проверка гувд ташкента пост автомобили
В Ташкент снова пытались провезти испорченное мясо
10:58 08.08.2023 (обновлено: 11:05 08.08.2023)
180 кг мясной продукции без соответствующих документов обнаружили на посту ДПС ”Эркин”. Ее изъяли и отправили на лабораторную экспертизу.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов на посту ДПС “Эркин” остановили гражданина, который вез в столицу Узбекистана непригодное к употреблению мясо, сообщает
ГУВД г. Ташкента.
В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической службы, в багажнике автомобиля марки “Cobalt” обнаружили 180 кг мяса крупного рогатого скота, упакованного в бумагу. 29-летний водитель перевозил его без каких-либо документов.
Мясо отправили на экспертизу в лабораторию Управления ветеринарии и развития животноводства.