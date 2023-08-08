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Центры спортивной медицины Узбекистана планируют сотрудничать с белорусскими коллегами

Центры спортивной медицины Узбекистана планируют сотрудничать с белорусскими коллегами

Стороны намерены обмениваться опытом в области мониторинга состояния здоровья спортсменов, их обследования.

2023-08-08T15:26+0500

2023-08-08T15:26+0500

2023-08-08T15:54+0500

спорт

узбекистан

беларусь

минск

медицина

сотрудничество

ii игры стран снг

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вопросы сотрудничества и обмена опытом между центрами спортивной медицины Узбекистана и Беларуси обсудили в Минске министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов и генсек НОК РУз Ойбек Касымов, сообщает Минмолодежи и спорта.Посещение РНПЦ спорта прошло в рамках пребывания делегации Узбекистана на II Играх стран СНГ.Руководитель центра Ирина Малеванная подробно рассказала о мониторинге состояния здоровья спортсменов, порядке их обследования, работе медперсонала.Ранее Адхам Икрамов и с главами других делегаций II Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".Напомним, что с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.

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