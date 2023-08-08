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https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-belarus-sport-meditsina-sotrudnichestvo-37682262.html
Центры спортивной медицины Узбекистана планируют сотрудничать с белорусскими коллегами
Центры спортивной медицины Узбекистана планируют сотрудничать с белорусскими коллегами
Стороны намерены обмениваться опытом в области мониторинга состояния здоровья спортсменов, их обследования.
2023-08-08T15:26+0500
2023-08-08T15:54+0500
спорт
узбекистан
беларусь
минск
медицина
сотрудничество
ii игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вопросы сотрудничества и обмена опытом между центрами спортивной медицины Узбекистана и Беларуси обсудили в Минске министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов и генсек НОК РУз Ойбек Касымов, сообщает Минмолодежи и спорта.Посещение РНПЦ спорта прошло в рамках пребывания делегации Узбекистана на II Играх стран СНГ.Руководитель центра Ирина Малеванная подробно рассказала о мониторинге состояния здоровья спортсменов, порядке их обследования, работе медперсонала.Ранее Адхам Икрамов и с главами других делегаций II Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".Напомним, что с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
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спорт узбекистан беларусь минск медицина сотрудничество ii игры стран снг
спорт узбекистан беларусь минск медицина сотрудничество ii игры стран снг

Центры спортивной медицины Узбекистана планируют сотрудничать с белорусскими коллегами

15:26 08.08.2023 (обновлено: 15:54 08.08.2023)
© Пресс-служба Министерства молодежной политики и спортаМинистр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов посетил РНПЦ спорта в Минске
Министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов посетил РНПЦ спорта в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
© Пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта
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Стороны намерены обмениваться опытом в области мониторинга состояния здоровья спортсменов, проведения обследования.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вопросы сотрудничества и обмена опытом между центрами спортивной медицины Узбекистана и Беларуси обсудили в Минске министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов и генсек НОК РУз Ойбек Касымов, сообщает Минмолодежи и спорта.
Посещение РНПЦ спорта прошло в рамках пребывания делегации Узбекистана на II Играх стран СНГ.
© Пресс-служба Министерства молодежной политики и спортаМинистр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов посетил РНПЦ спорта в Минске
Министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов посетил РНПЦ спорта в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2023
Министр молодежной политики и спорта Адхам Икрамов посетил РНПЦ спорта в Минске
© Пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта
Руководитель центра Ирина Малеванная подробно рассказала о мониторинге состояния здоровья спортсменов, порядке их обследования, работе медперсонала.
Ранее Адхам Икрамов и с главами других делегаций II Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь".
Напомним, что с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси проходят II Игры стран СНГ по 21 виду спорта. В них участвуют более 2 тысяч спортсменов из России, Узбекистана, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана.
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