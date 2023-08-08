https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-xiva-festival-dynya-avgust-2023-37688946.html
В Хиве пройдет фестиваль дыни — что в программе
В Хиве пройдет фестиваль дыни — что в программе
На двухдневном фестивале, который состоится в Хорезмской области Узбекистана представят сотни сортов дынь, а также организуют выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.
2023-08-08T17:34+0500
2023-08-08T17:34+0500
2023-08-08T17:34+0500
узбекистан
хорезмская область
хива
фестиваль
дыня
общество
культура
выставка
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Традиционный фестиваль дыни (Ковун сайли) пройдет 12-13 августа на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a” в городе Хиве Хорезмской области сообщает Минсельхоз.Цель фестиваля, который организуют совместно с Министерством культуры и туризма и администрацией области, демонстрация агротуристического потенциала региона, популяризация уникальных видов и сортов плодоовощной продукции.Кроме того, для местных и иностранных гостей здесь организуют выставки плодоовощной продукции, животноводства и рыболовства, кондитерских изделий, ремесленничества, продуктов пчеловодства.Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит дыня в разных странах — инфографика.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан хорезмская область дыня выставка фестиваль общество культура
узбекистан хорезмская область дыня выставка фестиваль общество культура
В Хиве пройдет фестиваль дыни — что в программе
На двухдневном фестивале, который состоится в Хорезмской области Узбекистана, представят сотни сортов дынь, а также организуют выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Традиционный фестиваль дыни (Ковун сайли) пройдет 12-13 августа на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a” в городе Хиве Хорезмской области сообщает Минсельхоз.
Цель фестиваля, который организуют совместно с Министерством культуры и туризма и администрацией области, демонстрация агротуристического потенциала региона, популяризация уникальных видов и сортов плодоовощной продукции.
“На фестивале будут сотни различных сортов дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, “Ola zamcha”, “Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi”, “Bo‘rikalla”, — говорится в сообщении.
Кроме того, для местных и иностранных гостей здесь организуют выставки плодоовощной продукции, животноводства и рыболовства, кондитерских изделий, ремесленничества, продуктов пчеловодства.