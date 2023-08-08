https://uz.sputniknews.ru/20230808/zelenskiy-zayavleniye-rossiya-set-reaktsiya-37670975.html

В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

В Сети шокированы заявлением Зеленского о России

Пользователи Twitter отреагировали на угрозу президента Украины оставить Россию без судов, если она продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки.

2023-08-08T11:25+0500

2023-08-08T11:25+0500

2023-08-08T11:41+0500

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россия

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черное море

владимир путин

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Заявление Владимира Зеленского "оставить Россию без судов" вызвало бурные дебаты пользователей Twitter, сообщает РИА Новости."Скованный и бьющийся в отчаянии человек", — охарактеризовал президента Украины один из пользователей."Если он попытается воплотить в жизнь свою угрозу, его страна исчезнет с карты", — указали другие комментаторы."Наверное, употребил слишком много белого порошка, перед тем как делать такие заявления", — предположил еще один участник дискуссии."Пристрастие к наркотикам — это ужасно", — констатировали в беседе."Зеленский — чистое зло и несет ответственность за десятки тысяч погибших", — резюмировали пользователи. Президент Украины в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия "останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки".Напомним, что действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин ранее заявлял, что условия соглашения в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно отмечал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Ранее экс-разведчик США заявил, что Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором.

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украина

черное море

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