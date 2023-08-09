https://uz.sputniknews.ru/20230809/bespilotnik-ataka-moskva-avgust-2023-37704169.html

Два беспилотника пытались атаковать Москву

Два беспилотника пытались атаковать Москву

Их сбили силы ПВО в Подмосковье. Информации о пострадавших при падении обломков БПЛА нет.

2023-08-09T11:02+0500

2023-08-09T11:02+0500

2023-08-09T11:13+0500

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сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня ночью силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили в Подмосковье два беспилотника на подлете к Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.Также Собянин добавил, что информации о пострадавших при падении обломков нет, а на месте работают экстренные службы. Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Московской области. 6 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один ликвидировали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), он врезался в башню Москвы-Сити.Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.

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