https://uz.sputniknews.ru/20230809/bespilotnik-ataka-moskva-avgust-2023-37704169.html
Два беспилотника пытались атаковать Москву
Два беспилотника пытались атаковать Москву
Их сбили силы ПВО в Подмосковье. Информации о пострадавших при падении обломков БПЛА нет.
2023-08-09T11:02+0500
2023-08-09T11:02+0500
2023-08-09T11:13+0500
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беспилотник
атака
пво
ликвидация
сергей собянин
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня ночью силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили в Подмосковье два беспилотника на подлете к Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.Также Собянин добавил, что информации о пострадавших при падении обломков нет, а на месте работают экстренные службы. Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Московской области. 6 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один ликвидировали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), он врезался в башню Москвы-Сити.Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.
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в мире россия происшествия беспилотник атака пво ликвидация сергей собянин
в мире россия происшествия беспилотник атака пво ликвидация сергей собянин
Два беспилотника пытались атаковать Москву
11:02 09.08.2023 (обновлено: 11:13 09.08.2023)
Их сбили силы ПВО в Подмосковье. Информации о пострадавших при падении обломков БПЛА нет.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Сегодня ночью силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили в Подмосковье два беспилотника на подлете к Москве, сообщает РИА Новости
со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.
"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — написал он в своем Telegram-канале.
Также Собянин добавил, что информации о пострадавших при падении обломков нет, а на месте работают экстренные службы.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Московской области. 6 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении системами ПВО украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один ликвидировали средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), он врезался в башню Москвы-Сити.