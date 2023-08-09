https://uz.sputniknews.ru/20230809/ikrom-narimov-naznacheniye-doljnost-transportnyy-prokuror-uzbekistan-37704871.html
Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана
Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана
Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента
2023-08-09T12:13+0500
2023-08-09T12:13+0500
2023-08-09T12:19+0500
назначение
узбекистан
икром наримов
транспортный прокурор
генеральная прокуратура узбекистана
должность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37704381_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_febc360fd80f727f7bad900c30574f2b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В соответствии с приказом Генерального прокурора Узбекистана старший советник юстиции Икром Наримов назначен на должность Транспортного прокурора республики, сообщает Генпрокуратура.Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.Мы также сообщали, что генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37704381_87:0:1224:853_1920x0_80_0_0_e67cdedb4e447d17310e8be473343de6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан генеральная прокуратура назначение должность транспортный прокурор старший советник юстиции икром наримов ташкент заместитель прокурора
узбекистан генеральная прокуратура назначение должность транспортный прокурор старший советник юстиции икром наримов ташкент заместитель прокурора
Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана
12:13 09.08.2023 (обновлено: 12:19 09.08.2023)
Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Узбекистана старший советник юстиции Икром Наримов назначен на должность Транспортного прокурора республики, сообщает Генпрокуратура
.
Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.
Мы также сообщали, что генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана
— начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения.