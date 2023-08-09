https://uz.sputniknews.ru/20230809/ikrom-narimov-naznacheniye-doljnost-transportnyy-prokuror-uzbekistan-37704871.html

Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана

Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана

Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента

2023-08-09T12:13+0500

2023-08-09T12:13+0500

2023-08-09T12:19+0500

назначение

узбекистан

икром наримов

транспортный прокурор

генеральная прокуратура узбекистана

должность

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В соответствии с приказом Генерального прокурора Узбекистана старший советник юстиции Икром Наримов назначен на должность Транспортного прокурора республики, сообщает Генпрокуратура.Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора города Ташкента.Мы также сообщали, что генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения.

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