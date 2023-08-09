Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230809/ministr-vnutrennix-del-uzbekistan-naznacheniye-novyy-zamestitel-37701515.html
Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя
Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя
До этого назначения Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области
2023-08-09T09:59+0500
2023-08-09T10:05+0500
узбекистан
назначение
даврон назармухамедов
заместитель министра
министр внутренних дел
постановление
хорезмская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37698604_0:155:1006:720_1920x0_80_0_0_bfa65de2f035db91ecddf16900d11c83.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба МВД. Соответствующее постановление принято главой государства. Ранее Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.Ранее мы сообщали, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента.
узбекистан
хорезмская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37698604_0:60:1006:814_1920x0_80_0_0_2b423c42d1beaa29588d7a2adccf7106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан назначение заместитель министра внутренних дел даврон назармухамедов должность начальник увд хорезмская область постановление президент
узбекистан назначение заместитель министра внутренних дел даврон назармухамедов должность начальник увд хорезмская область постановление президент

Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя

09:59 09.08.2023 (обновлено: 10:05 09.08.2023)
© МВДДаврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана
Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© МВД
Подписаться на
НовостиTelegram
До этого назначения Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба МВД.
Соответствующее постановление принято главой государства.
Ранее Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.
Ранее мы сообщали, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0