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Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя
Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя
До этого назначения Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области
2023-08-09T09:59+0500
2023-08-09T09:59+0500
2023-08-09T10:05+0500
узбекистан
назначение
даврон назармухамедов
заместитель министра
министр внутренних дел
постановление
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба МВД. Соответствующее постановление принято главой государства. Ранее Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.Ранее мы сообщали, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента.
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узбекистан назначение заместитель министра внутренних дел даврон назармухамедов должность начальник увд хорезмская область постановление президент
узбекистан назначение заместитель министра внутренних дел даврон назармухамедов должность начальник увд хорезмская область постановление президент
Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя
09:59 09.08.2023 (обновлено: 10:05 09.08.2023)
До этого назначения Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба МВД
.
Соответствующее постановление принято главой государства.
Ранее Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.