https://uz.sputniknews.ru/20230809/ministr-vnutrennix-del-uzbekistan-naznacheniye-novyy-zamestitel-37701515.html

Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя

Министру внутренних дел Узбекистана назначили нового заместителя

До этого назначения Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области

2023-08-09T09:59+0500

2023-08-09T09:59+0500

2023-08-09T10:05+0500

узбекистан

назначение

даврон назармухамедов

заместитель министра

министр внутренних дел

постановление

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Генерал-майор Даврон Назармухамедов назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения, сообщает пресс-служба МВД. Соответствующее постановление принято главой государства. Ранее Даврон Назармухамедов занимал должность начальника УВД Хорезмской области.Ранее мы сообщали, кто будет отвечать за строительство Нового Ташкента.

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узбекистан назначение заместитель министра внутренних дел даврон назармухамедов должность начальник увд хорезмская область постановление президент