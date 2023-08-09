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https://uz.sputniknews.ru/20230809/kabachki-polza-vrach-rekomendatsii-37715338.html
От каких болезней могут спасти кабачки
От каких болезней могут спасти кабачки
Употребление кабачков особенно важно при сидячем образе жизни.
2023-08-09T22:03+0500
2023-08-09T22:03+0500
это интересно
правильное питание
мнение эксперта
зож
заболевания
кабачки
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Кабачок — далеко не лидер по содержанию полезных витаминов и минералов, однако его регулярное употребление положительно скажется на работе кишечника и снизит риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус.По ее словам, кабачок — один из самых недооцененных продуктов. Между тем, этот овощ богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 граммах — 35,4 % от дневной нормы).Немало в кабачках аскорбиновой и фолиевой кислот — соответственно 17 % и 4-5 % от суточной потребности. Калия — 11 %. Также они содержат пищевые волокна и воду, необходимые для нормальной работы кишечника.Ранее врач назвала продукт, который поможет продлить молодость.
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мнение эксперта это интересно правильное питание зож кабачки
мнение эксперта это интересно правильное питание зож кабачки

От каких болезней могут спасти кабачки

22:03 09.08.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРоссельхознадзор запретит ввоз кабачков и тыкв из Турции
Россельхознадзор запретит ввоз кабачков и тыкв из Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Употребление кабачков особенно важно при сидячем образе жизни.
Кабачок — далеко не лидер по содержанию полезных витаминов и минералов, однако его регулярное употребление положительно скажется на работе кишечника и снизит риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус.
По ее словам, кабачок — один из самых недооцененных продуктов. Между тем, этот овощ богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 граммах — 35,4 % от дневной нормы).

"Эти вещества способны накапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения", — объяснила специалист.

© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Продажа овощей на рынке
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Немало в кабачках аскорбиновой и фолиевой кислот — соответственно 17 % и 4-5 % от суточной потребности. Калия — 11 %. Также они содержат пищевые волокна и воду, необходимые для нормальной работы кишечника.

"Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Клетчатка благотворно влияет на микрофлору кишечника — увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Кроме того, клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре", — рассказала Светлана Фус.

Ранее врач назвала продукт, который поможет продлить молодость.
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