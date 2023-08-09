https://uz.sputniknews.ru/20230809/kabachki-polza-vrach-rekomendatsii-37715338.html

От каких болезней могут спасти кабачки

От каких болезней могут спасти кабачки

Употребление кабачков особенно важно при сидячем образе жизни.

2023-08-09T22:03+0500

2023-08-09T22:03+0500

2023-08-09T22:03+0500

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кабачки

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Кабачок — далеко не лидер по содержанию полезных витаминов и минералов, однако его регулярное употребление положительно скажется на работе кишечника и снизит риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус.По ее словам, кабачок — один из самых недооцененных продуктов. Между тем, этот овощ богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 граммах — 35,4 % от дневной нормы).Немало в кабачках аскорбиновой и фолиевой кислот — соответственно 17 % и 4-5 % от суточной потребности. Калия — 11 %. Также они содержат пищевые волокна и воду, необходимые для нормальной работы кишечника.Ранее врач назвала продукт, который поможет продлить молодость.

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2023

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта это интересно правильное питание зож кабачки