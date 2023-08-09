https://uz.sputniknews.ru/20230809/kabachki-polza-vrach-rekomendatsii-37715338.html
От каких болезней могут спасти кабачки
От каких болезней могут спасти кабачки
Употребление кабачков особенно важно при сидячем образе жизни.
2023-08-09T22:03+0500
2023-08-09T22:03+0500
2023-08-09T22:03+0500
это интересно
правильное питание
мнение эксперта
зож
заболевания
кабачки
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Кабачок — далеко не лидер по содержанию полезных витаминов и минералов, однако его регулярное употребление положительно скажется на работе кишечника и снизит риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Фус.По ее словам, кабачок — один из самых недооцененных продуктов. Между тем, этот овощ богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 граммах — 35,4 % от дневной нормы).Немало в кабачках аскорбиновой и фолиевой кислот — соответственно 17 % и 4-5 % от суточной потребности. Калия — 11 %. Также они содержат пищевые волокна и воду, необходимые для нормальной работы кишечника.Ранее врач назвала продукт, который поможет продлить молодость.
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мнение эксперта это интересно правильное питание зож кабачки
мнение эксперта это интересно правильное питание зож кабачки
От каких болезней могут спасти кабачки
Употребление кабачков особенно важно при сидячем образе жизни.
Кабачок — далеко не лидер по содержанию полезных витаминов и минералов, однако его регулярное употребление положительно скажется на работе кишечника и снизит риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на диетолога Светлану Фус.
По ее словам, кабачок — один из самых недооцененных продуктов. Между тем, этот овощ богат каротиноидами, лютеином и его изомером зеаксантином (в 100 граммах — 35,4 % от дневной нормы).
"Эти вещества способны накапливаться в тканях глаза и обеспечивать эффективную защиту зрения", — объяснила специалист.
Немало в кабачках аскорбиновой и фолиевой кислот — соответственно 17 % и 4-5 % от суточной потребности. Калия — 11 %. Также они содержат пищевые волокна и воду, необходимые для нормальной работы кишечника.
"Это особенно важно для людей, которые мало двигаются, ведут сидячий образ жизни. Клетчатка благотворно влияет на микрофлору кишечника — увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Кроме того, клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма. Тем самым уменьшаются риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре", — рассказала Светлана Фус.