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Почему появляются мешки под глазами — врач
Почему появляются мешки под глазами — врач
Мешки под глазами возникают при некоторых болезнях и особенностях питания
2023-08-09T07:11+0500
2023-08-09T07:11+0500
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Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова радио Sputnik.По ее словам, чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания.Для борьбы с "временными" мешками под глазами она рекомендовала изменить рацион и использовать косметические средства с содержанием кофеина.Вместе с тем, причиной появления мешков под глазами могут быть определенные заболевания.Также она добавила, что в некоторых случаях решить проблему мешков под глазами может только пластический хирург. Самый сложный случай — это, так называемые грыжи под глазами. Их невозможно убрать никаким кремом, а их появление никак не связано с образом жизни или уходом за кожей. Грыжа — это анатомическая особенность, с которой можно справиться только хирургическим путем.Ранее врач рассказал о том, что происходит с организмом при приеме холодной пищи.
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это интересно мнение эксперта питание кожа заболевания
это интересно мнение эксперта питание кожа заболевания

Почему появляются мешки под глазами — врач

07:11 09.08.2023
© Unsplash / Dev Asangbam Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© Unsplash / Dev Asangbam
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Мешки под глазами возникают при некоторых болезнях и особенностях питания.
Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова радио Sputnik.
По ее словам, чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания.

"Все прекрасно знают, что соль задерживает жидкость в организме. Кроме того, поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже могут вызвать отеки. Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведет к отекам. Но они (отеки, вызванные неправильным питанием, — ред.) временные. Если вы утром встали с отеком, то, как правило, если вы здоровый человек, к обеду они расходятся", — объяснила специалист.

Для борьбы с "временными" мешками под глазами она рекомендовала изменить рацион и использовать косметические средства с содержанием кофеина.
Вместе с тем, причиной появления мешков под глазами могут быть определенные заболевания.

"Если отеки на глазах держатся в течение дня, а не пропадают к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу. Мешки под глазами могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек", — предупредила Галлямова.

Также она добавила, что в некоторых случаях решить проблему мешков под глазами может только пластический хирург. Самый сложный случай — это, так называемые грыжи под глазами. Их невозможно убрать никаким кремом, а их появление никак не связано с образом жизни или уходом за кожей. Грыжа — это анатомическая особенность, с которой можно справиться только хирургическим путем.
Ранее врач рассказал о том, что происходит с организмом при приеме холодной пищи.
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