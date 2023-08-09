https://uz.sputniknews.ru/20230809/meshki-pod-glazami-prichina-vrach-rekomendatsii-37690868.html

Почему появляются мешки под глазами — врач

Почему появляются мешки под глазами — врач

Мешки под глазами возникают при некоторых болезнях и особенностях питания

2023-08-09T07:11+0500

2023-08-09T07:11+0500

2023-08-09T07:11+0500

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Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова радио Sputnik.По ее словам, чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания.Для борьбы с "временными" мешками под глазами она рекомендовала изменить рацион и использовать косметические средства с содержанием кофеина.Вместе с тем, причиной появления мешков под глазами могут быть определенные заболевания.Также она добавила, что в некоторых случаях решить проблему мешков под глазами может только пластический хирург. Самый сложный случай — это, так называемые грыжи под глазами. Их невозможно убрать никаким кремом, а их появление никак не связано с образом жизни или уходом за кожей. Грыжа — это анатомическая особенность, с которой можно справиться только хирургическим путем.Ранее врач рассказал о том, что происходит с организмом при приеме холодной пищи.

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