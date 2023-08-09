Почему появляются мешки под глазами — врач
"Все прекрасно знают, что соль задерживает жидкость в организме. Кроме того, поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже могут вызвать отеки. Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведет к отекам. Но они (отеки, вызванные неправильным питанием, — ред.) временные. Если вы утром встали с отеком, то, как правило, если вы здоровый человек, к обеду они расходятся", — объяснила специалист.
"Если отеки на глазах держатся в течение дня, а не пропадают к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу. Мешки под глазами могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек", — предупредила Галлямова.