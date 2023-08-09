https://uz.sputniknews.ru/20230809/naznacheniye-zamestiteli-generalnyy-prokuror-uzbekistan-37707519.html

Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана

Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана

Новыми заместителями генпрокурора стали Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов

2023-08-09T14:12+0500

2023-08-09T14:12+0500

2023-08-09T14:40+0500

назначение

генеральная прокуратура узбекистана

узбекистан

шерзод тухтабаев

хатамов жахонгир

должность

самаркандская область

юстиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/14/18828292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92546bc10e3817487d7bdc73a73ecec0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана, сообщает Генпрокуратура.Соответствующий указ подписал глава государства.Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.Ранее мы сообщали, что в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров. Ими стали Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Муродкосим Эшназаров соответственно.

узбекистан

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан назначение должность генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора шерзод тухтабаев жахонгир хатамов указ президент самаркандская область