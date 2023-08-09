https://uz.sputniknews.ru/20230809/naznacheniye-zamestiteli-generalnyy-prokuror-uzbekistan-37707519.html
Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана
Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана
Новыми заместителями генпрокурора стали Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов
2023-08-09T14:12+0500
2023-08-09T14:12+0500
2023-08-09T14:40+0500
назначение
генеральная прокуратура узбекистана
узбекистан
шерзод тухтабаев
хатамов жахонгир
должность
самаркандская область
юстиция
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана, сообщает Генпрокуратура.Соответствующий указ подписал глава государства.Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.Ранее мы сообщали, что в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров. Ими стали Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Муродкосим Эшназаров соответственно.
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узбекистан назначение должность генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора шерзод тухтабаев жахонгир хатамов указ президент самаркандская область
узбекистан назначение должность генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора шерзод тухтабаев жахонгир хатамов указ президент самаркандская область
Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана
14:12 09.08.2023 (обновлено: 14:40 09.08.2023)
Новыми заместителями генпрокурора стали Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев
и Жахонгир Хатамов
назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана, сообщает Генпрокуратура.
Соответствующий указ подписал глава государства.
Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.
Ранее мы сообщали, что в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров
. Ими стали Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Муродкосим Эшназаров соответственно.