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https://uz.sputniknews.ru/20230809/naznacheniye-zamestiteli-generalnyy-prokuror-uzbekistan-37707519.html
Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана
Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана
Новыми заместителями генпрокурора стали Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов
2023-08-09T14:12+0500
2023-08-09T14:40+0500
назначение
генеральная прокуратура узбекистана
узбекистан
шерзод тухтабаев
хатамов жахонгир
должность
самаркандская область
юстиция
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана, сообщает Генпрокуратура.Соответствующий указ подписал глава государства.Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.Ранее мы сообщали, что в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров. Ими стали Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Муродкосим Эшназаров соответственно.
узбекистан
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узбекистан назначение должность генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора шерзод тухтабаев жахонгир хатамов указ президент самаркандская область
узбекистан назначение должность генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора шерзод тухтабаев жахонгир хатамов указ президент самаркандская область

Назначены заместители генерального прокурора Узбекистана

14:12 09.08.2023 (обновлено: 14:40 09.08.2023)
© ГенпрокуратураЗдание Генеральной прокуратуры Узбекистана
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© Генпрокуратура
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Новыми заместителями генпрокурора стали Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Старшие советники юстиции Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов назначены заместителями генерального прокурора Узбекистана, сообщает Генпрокуратура.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаШерзод Тухтабаев назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана
Шерзод Тухтабаев назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Шерзод Тухтабаев назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Соответствующий указ подписал глава государства.
Ранее Тухтабаев занимал должность начальника управления Генпрокуратуры, а Хатамов был прокурором Самаркандской области.
© Генеральная прокуратура УзбекистанаЖахонгир Хатамов назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана
Жахонгир Хатамов назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Жахонгир Хатамов назначен заместителем Генерального прокурора Узбекистана
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Ранее мы сообщали, что в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров. Ими стали Умирбек Мадрахимов, Маруфхон Ходжаев и Муродкосим Эшназаров соответственно.
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