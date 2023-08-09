https://uz.sputniknews.ru/20230809/oblast-uzbekistan-naznacheniye-novyy-prokuror-37705540.html
В трех областях Узбекистана назначили новых прокуроров — кто они
В трех областях Узбекистана назначили новых прокуроров — кто они
Ранее они занимали должности начальника управления Генеральной прокуратуры, первого заместителя транспортного прокурора и начальника управления Генеральной прокуратуры
2023-08-09T12:44+0500
2023-08-09T12:44+0500
2023-08-09T12:58+0500
назначение
узбекистан
генеральная прокуратура узбекистана
самаркандская область
андижанская область
наманганская область
муродкосим эшназаров
маруфхон ходжаев
умирбек мадрахимов
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров, сообщает Генпрокуратура. Так, в соответствии с приказом генерального прокурора:— старший советник юстиции Умирбек Мадрахимов назначен прокурором Наманганской области. Ранее он занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры;— старший советник юстиции Маруфхон Ходжаев назначен прокурором Андижанской области. Ранее он занимал должность первого заместителя транспортного прокурора Узбекистана;— старший советник юстиции Муродкосим Эшназаров назначен прокурором Самаркандской области. Ранее он занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры.Ранее мы сообщали, что Икром Наримов назначен на должность транспортного прокурора Узбекистана.
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узбекистан генеральная прокуратура назначения наманганская область андижанская область самаркандская область новый прокурор старший советник юстиции умирбек мадрахимов маруфхон ходжаев муродкосим эшназаров
узбекистан генеральная прокуратура назначения наманганская область андижанская область самаркандская область новый прокурор старший советник юстиции умирбек мадрахимов маруфхон ходжаев муродкосим эшназаров
В трех областях Узбекистана назначили новых прокуроров — кто они
12:44 09.08.2023 (обновлено: 12:58 09.08.2023)
Ранее они занимали должности начальника управления Генеральной прокуратуры, первого заместителя транспортного прокурора и начальника управления Генеральной прокуратуры.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
В Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях назначили новых прокуроров, сообщает Генпрокуратура
.
Так, в соответствии с приказом генерального прокурора:
— старший советник юстиции Умирбек Мадрахимов
назначен прокурором Наманганской области. Ранее он занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры;
— старший советник юстиции Маруфхон Ходжаев
назначен прокурором Андижанской области. Ранее он занимал должность первого заместителя транспортного прокурора Узбекистана;
— старший советник юстиции Муродкосим Эшназаров
назначен прокурором Самаркандской области. Ранее он занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры.