Париж-2024: узбекистанцев, получивших олимпийские лицензии, стало больше
09:41 09.08.2023 (обновлено: 09:48 09.08.2023)
Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов по итогам соревнований “Мастерс”, которые завершились в Венгрии.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Количество спортсменов из Узбекистана, получивших места в лицензионной зоне на пути к Олимпийским играм во Франции, увеличилось еще на одного и достигло 18, сообщает НОК.
Джахонгир Маматрахимов (-90 кг), занявший на соревнованиях в Венгрии 7-е место, поднялся на 20-ю позицию. Музаффарбек Турабоев также поднялся в Олимпийском рейтинге — у него третья строчка.
Мужчины:
-60 кг:
1. Рюжу Нагаяма (Япония) – 3930 очков,
10. Дилшодбек Баратов – 1930,
28. Достон Рузиев - 886;
-60 кг:
1. Рюжу Нагаяма (Япония) – 3930 очков,
10. Дилшодбек Баратов – 1930,
28. Достон Рузиев - 886;
-66 кг:
1. Денис Виеру (Молдова) – 3300,
21. Мухриддин Тиловов – 1414,
26. Сардор Нуриллаев – 1167;
1. Денис Виеру (Молдова) – 3300,
21. Мухриддин Тиловов – 1414,
26. Сардор Нуриллаев – 1167;
-73 кг:
1. Соичи Хашимото (Япония) – 3500,
4. Муроджон Юлдошев – 2518,
11. Обидхон Нумонов – 1914,
13. Шахрам Ахадов – 1748;
1. Соичи Хашимото (Япония) – 3500,
4. Муроджон Юлдошев – 2518,
11. Обидхон Нумонов – 1914,
13. Шахрам Ахадов – 1748;
-90 кг:
1. Лука Майсурадзе (Грузия) – 4060,
3. Давлат Бобонов – 3074,
20. Джахонгир Маматрахимов - 1284;
1. Лука Майсурадзе (Грузия) – 4060,
3. Давлат Бобонов – 3074,
20. Джахонгир Маматрахимов - 1284;
-100 кг:
1. Илия Суламанидзе (Грузия) – 3615,
3. Музаффарбек Турабоев – 3089;
1. Илия Суламанидзе (Грузия) – 3615,
3. Музаффарбек Турабоев – 3089;
+100 кг:
1. Темур Рахимов (Таджикистан) – 3710,
4. Алишер Юсупов – 2510,
17. Шохрух Бахтиёров – 1410;
1. Темур Рахимов (Таджикистан) – 3710,
4. Алишер Юсупов – 2510,
17. Шохрух Бахтиёров – 1410;
Женщины:
-48 кг:
1. Вакана Кога (Япония) – 3280,
25. Халимажон Курбонова – 1078;
-48 кг:
1. Вакана Кога (Япония) – 3280,
25. Халимажон Курбонова – 1078;
-52 кг:
1. Амандин Бушар (Франция) – 4484,
2. Диёра Келдиёрова - 4184,
14. Сита Кадамбоева – 1296;
1. Амандин Бушар (Франция) – 4484,
2. Диёра Келдиёрова - 4184,
14. Сита Кадамбоева – 1296;
-57 кг:
1. Криста Дегучи (Канада) – 4650,
29. Шукуржон Аминова – 910 (континентальная квота);
1. Криста Дегучи (Канада) – 4650,
29. Шукуржон Аминова – 910 (континентальная квота);
-70 кг:
1. Саки Низое (Япония) – 4350,
23. Гулноза Матниязова – 1075;
1. Саки Низое (Япония) – 4350,
23. Гулноза Матниязова – 1075;
-78 кг:
1. Инбар Ланир (Израиль) – 5095,
30. Ирисхон Курбонбоева – 689.
1. Инбар Ланир (Израиль) – 5095,
30. Ирисхон Курбонбоева – 689.
Напомним:
— это состояние Олимпийского рейтинга на сегодняшний день. Рейтинг будет закрыт 23 июня 2024 года;
— в списке перечислены дзюдоисты, которые являются лидерами рейтинга, отечественные спортсмены, находящиеся в лицензионной зоне или имеют континентальную квоту;
— если два и более спортсмена в одном весе занимают места в лицензионной зоне, участник Олимпиады выбирается по решению тренерского штаба.
— это состояние Олимпийского рейтинга на сегодняшний день. Рейтинг будет закрыт 23 июня 2024 года;
— в списке перечислены дзюдоисты, которые являются лидерами рейтинга, отечественные спортсмены, находящиеся в лицензионной зоне или имеют континентальную квоту;
— если два и более спортсмена в одном весе занимают места в лицензионной зоне, участник Олимпиады выбирается по решению тренерского штаба.