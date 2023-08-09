https://uz.sputniknews.ru/20230809/parij-2024-uzbekistan-olimpiada-litsenzii-37699748.html

Париж-2024: узбекистанцев, получивших олимпийские лицензии, стало больше

Париж-2024: узбекистанцев, получивших олимпийские лицензии, стало больше

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов по итогам соревнований “Мастерс”, которые завершились в Венгрии. 09.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-09T09:41+0500

2023-08-09T09:41+0500

2023-08-09T09:48+0500

спорт

узбекистан

олимпиада

лицензия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/09/37700357_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_26b625aa6c4025a69b5a95e2f76ed9a0.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Количество спортсменов из Узбекистана, получивших места в лицензионной зоне на пути к Олимпийским играм во Франции, увеличилось еще на одного и достигло 18, сообщает НОК. Джахонгир Маматрахимов (-90 кг), занявший на соревнованиях в Венгрии 7-е место, поднялся на 20-ю позицию. Музаффарбек Турабоев также поднялся в Олимпийском рейтинге — у него третья строчка. Мужчины:-60 кг:1. Рюжу Нагаяма (Япония) – 3930 очков,10. Дилшодбек Баратов – 1930,28. Достон Рузиев - 886;-66 кг:1. Денис Виеру (Молдова) – 3300,21. Мухриддин Тиловов – 1414,26. Сардор Нуриллаев – 1167;-73 кг:1. Соичи Хашимото (Япония) – 3500,4. Муроджон Юлдошев – 2518,11. Обидхон Нумонов – 1914,13. Шахрам Ахадов – 1748;-90 кг:1. Лука Майсурадзе (Грузия) – 4060,3. Давлат Бобонов – 3074,20. Джахонгир Маматрахимов - 1284;-100 кг:1. Илия Суламанидзе (Грузия) – 3615,3. Музаффарбек Турабоев – 3089;+100 кг:1. Темур Рахимов (Таджикистан) – 3710,4. Алишер Юсупов – 2510,17. Шохрух Бахтиёров – 1410;Женщины:-48 кг:1. Вакана Кога (Япония) – 3280,25. Халимажон Курбонова – 1078;-52 кг:1. Амандин Бушар (Франция) – 4484,2. Диёра Келдиёрова - 4184,14. Сита Кадамбоева – 1296;-57 кг:1. Криста Дегучи (Канада) – 4650,29. Шукуржон Аминова – 910 (континентальная квота);-70 кг:1. Саки Низое (Япония) – 4350,23. Гулноза Матниязова – 1075;-78 кг:1. Инбар Ланир (Израиль) – 5095,30. Ирисхон Курбонбоева – 689.Напомним:— это состояние Олимпийского рейтинга на сегодняшний день. Рейтинг будет закрыт 23 июня 2024 года;— в списке перечислены дзюдоисты, которые являются лидерами рейтинга, отечественные спортсмены, находящиеся в лицензионной зоне или имеют континентальную квоту;— если два и более спортсмена в одном весе занимают места в лицензионной зоне, участник Олимпиады выбирается по решению тренерского штаба.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, узбекистан, олимпиада, лицензия