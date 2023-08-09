https://uz.sputniknews.ru/20230809/smert-rossiya-aktrisa-vera-vasileva-37707857.html

Умерла известная российская актриса

Умерла известная российская актриса

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет.

2023-08-09T14:01+0500

2023-08-09T14:01+0500

2023-08-09T14:27+0500

москва

россия

актриса

скончалась

фильмы

спектакль

культура

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщает московский Театр Сатиры.Дату прощания с артисткой обещали сообщить позже.Актриса театра и кино Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве, сообщает РИА Новости.В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Владимира Готовцева.С 1948 года Вера Васильева работала в труппе Театра сатиры.В театре она сыграла более 60 ролей. Среди них – Лиза в постановке "Лев Гурыч Синичкин" Алексея Бонди по Дмитрию Ленскому (1948), Ольга в "Свадьбе с приданым" Николая Дьяконова (1950), Ин-Ин в "Пролитой чаше" Ван Ши Фу (1952), Королева в "Волшебных кольцах Альманзора" Тамары Габбе (1959), Вышневская в "Доходном месте" Александра Островского (1967), графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше (1968), Агнесса Павловна в "Восемнадцатом верблюде" Самуила Алешина (1983), Анна Австрийская в "Молодости Людовика XIV" Александра Дюма (1992), Эстер в "Священные чудовища" Жана Кокто (1996), Домна Пантелеевна в "Талантах и поклонниках" Островского (2002), Камелия в "Реквиеме по Радамесу" Альдо Николаи (2012), Ирма Гарленд в постановке Андрея Житинкина "Роковое влечение" (2015).Всенародную известность артистке принес кинематограф. В кино она дебютировала еще студенткой в роли монтера в фильме Константина Юдина "Близнецы" (1945), а следующая роль Насти в музыкальной комедии Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской" (1948) сделала Васильеву знаменитостью. За эту работу актриса была удостоена Сталинской премии.Фильмография Веры Васильевой насчитывает более 40 картин. Среди фильмов с ее участием можно особо отметить "Свадьбу с приданым" (1953), где партнером актрисы был Владимир Ушаков, который впоследствии стал ее мужем. Актриса прожила с заслуженным артистом РСФСР Владимиром Ушаковым (1920-2011), который с 1952 года служил в Театре сатиры, более 50 лет.Также Васильева играла в комедии "Звезда экрана" (1974), драме "Несовершеннолетние" (1976), музыкальной комедии Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981), мелодраме Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана" (1985), "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя" (2002) и др.В последние годы актриса исполнила роли в таких работах, как "Все смешалось в доме…" (2006), "Сваха" (2007), "Верю" (2012), "Пока цветет папоротник" (2012), "Деревенщина" (2014), "Праздник непослушания" (2015).Ее голос звучит в мультфильмах "Первая скрипка", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города", "Два клена", Приключения Васи Куролесова", "Необыкновенное путешествие Серафимы".Награды и звания:Ранее Sputnik сообщал о смерти актрисы Ирины Мирошниченко.

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