https://uz.sputniknews.ru/20230809/usoreniye-stroitelstvo-kurort-chimgan-postanovleniye-37705810.html

Строительство международного всесезонного курорта “Чимган” в Ташобласти ускорят

Строительство международного всесезонного курорта “Чимган” в Ташобласти ускорят

Для реализации соответствующего проекта Узбекистан и Франция подписали соглашение о привлечении заемных средств в размере €47,9 млн.

2023-08-09T12:46+0500

2023-08-09T12:46+0500

2023-08-09T12:46+0500

узбекистан

постановление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

курорт

чимган

бостанлыкский район

франция

проект

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Процесс строительства международного всесезонного курорта “Чимган” в Бостанлыкском районе Ташкентской области активизируют. Это предусмотрено постановлением, подписанным Шавкатом Мирзиёевым 8 августа.В ноябре 2022 года Узбекистан и Франция подписали Соглашение о реализации привлечения заемных средств в размере €47,9 млн для строительства международного всесезонного курорта “Чимган”.В качестве залогового обеспечения кредита, выделяемого Национальным банком внешнеэкономической деятельности в размере $20 млн, определено оборудование, закупаемое в рамках проекта ГУП “Проектный офис по строительству и эксплуатации международного всесезонного курорта “Бельдерсай—Чимган—Нанай”.При выполнении работ по подведению внешних инженерных сетей и инфраструктурных объектов определены заказчиками:УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации" АО "Узсувтаъминот" – по строительству сетей водоснабжения и сточных вод;АО "Региональные электрические сети" – по энергоснабжению;Комитет по автомобильным дорогам – по строительству автомобильных дорог государственного значения (с учетом установки средств наружного освещения и работ по благоустройству придорожной территории), прокладке временной дороги до средней станции на высоте 2 515 метров;АО "Узбектелеком" – по прокладке и установке телекоммуникационных сетей.До 31 декабря 2024 года проектному офису в порядке исключения разрешено выполнять строительно-монтажные работы за пределами инженерно-коммуникационных и инфраструктурных объектов одновременно с разработкой проектно-сметной документации (параллельным проектированием).Также документом транспортные организации освобождаются от сборов за въезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования.Напомним, что проектом "Строительство туристической зоны Чимган" предусмотрено строительство промежуточной канатной дороги гондольного типа на 10 человек (максимальная мощность — 2000 чел./час), которая будет поднимать их на высоту 2 515 м. Кроме того, планируют соорудить главную канатную дорогу маятникового типа на 80 человек (максимальная мощность — 800 чел./час), которая будет поднимать посетителей на высоту 3 309 м и станет самой высокой точкой в странах Центральной Азии, где есть аналогичные объекты.Проект также включает организацию более 20 видов зимних и летних аттракционов, обустройство 11 лыжных трасс различных уровней сложности общей протяжённостью более 20 км, строительство гостиничных комплексов и коттеджей на 6000 туристических мест.

узбекистан

чимган

бостанлыкский район

франция

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