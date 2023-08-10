Как приучить себя пить больше воды — врач

"Способность пить достаточное количество воды в день – это привычка, заложенная в детстве. Если у вас такой привычки нет, есть способ это исправить. Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки”, — советует Казачкова.