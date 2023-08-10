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Как приучить себя пить больше воды — врач
Как приучить себя пить больше воды — врач
Чтобы наладить питьевой режим, стакан с водой нужно держать на столе.
2023-08-10T07:09+0500
2023-08-10T07:09+0500
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мнение эксперта
вода
здоровье
зож
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Организм человека в значительной степени состоит из жидкости, и чтобы поддерживать здоровье, важно пить воду, особенно летом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова радио Sputnik . По ее словам, есть простой способ приучить себя выпивать необходимое количество воды.В заключение она добавила, что этот метод является безотказным.Ранее врач рассказала о том, почему появляются мешки под глазами.
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мнение эксперта вода здоровье зож
мнение эксперта вода здоровье зож

Как приучить себя пить больше воды — врач

07:09 10.08.2023
© pexels.com/Daria ShevtsovaЖенщина, держащая стакан воды
Женщина, держащая стакан воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
© pexels.com/Daria Shevtsova
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Чтобы наладить питьевой режим, стакан с водой нужно держать на столе.
Организм человека в значительной степени состоит из жидкости, и чтобы поддерживать здоровье, важно пить воду, особенно летом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова радио Sputnik .

"Человеку нужна вода, даже если он не хочет ее пить. Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра. Вода – проводник всех метаболических процессов, она необходима для жизнедеятельности каждой клетки", — объяснила специалист.

По ее словам, есть простой способ приучить себя выпивать необходимое количество воды.
© СС0 / Unsplash / 21 swanСтакан воды, иллюстративное фото
Стакан воды, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Стакан воды, иллюстративное фото
© СС0 / Unsplash / 21 swan

"Способность пить достаточное количество воды в день – это привычка, заложенная в детстве. Если у вас такой привычки нет, есть способ это исправить. Я рекомендую на рабочем столе всегда держать стакан с чистой водой. Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки”, — советует Казачкова.

В заключение она добавила, что этот метод является безотказным.
Ранее врач рассказала о том, почему появляются мешки под глазами.
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