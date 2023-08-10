https://uz.sputniknews.ru/20230810/mirziyoyev-agroklaster-buxara-posescheniye-2023-37753748.html
Мирзиёев посетил агрокластер в Бухаре — что здесь производят
Мирзиёев посетил агрокластер в Бухаре — что здесь производят
Президент Узбекистана ознакомился с технологическим процессом предприятия по выпуску молочной продукции.
2023-08-10T20:48+0500
2023-08-10T20:48+0500
2023-08-10T20:49+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
бухарская область
экономика
общество
агрокластер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37753879_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_70530ae094240cb79672e1035505d234.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий в составе кластера “Бухоро Агрокластер”, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.На одном из них с 2021 года производят молочную продукцию. Современный комплекс построили на пустовавшем участке. Для этого привлекли $6,2 млн инвестиций, установили оборудование из России и Италии. Здесь перерабатывают 22 тыс. тонн молока в год. Выпускают более 40 видов кефира, пастеризованного молока, сыра, йогурта, сливок, сметаны и другой продукции. Работой обеспечили 140 человек.Мирзиёеву рассказали о том, как расширяется деятельность кластера. На территории комплекса появились новые мощности. Запущена современная лаборатория по изучению плодородности почвы на землях кластера.Оснащенная передовыми немецкими технологиями она может анализировать состав почвы по более чем сорока показателям и воды по около десяти показателям. Здесь же определяют потребность растений в минералах и органических удобрениях. Такой анализ необходим, так как по сравнению с другими регионами в Бухарской области более высокий уровень засоленности посевных земель.На основе полученных результатов принимают меры по нормализации состава почвы.Полученные данные загружают в платформу “Agro Smart Map Uz” – еще один проект предприятия. Фермеры на основе этих данных получают необходимые агротехнологические рекомендации.Также президенту РУз рассказали о перспективных проектах кластера.Напомним, что программой двухдневной поездки главы Узбекистана в Бухарскую область предусмотрено ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.Кроме того, Мирзиёев проведет видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции.
узбекистан
бухарская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37753879_6:0:1143:853_1920x0_80_0_0_7deb4e99421a72afd4e7ff95ff0de99f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика общество узбекистан бухарская область шавкат мирзиёев президент узбекистана агрокластер
экономика общество узбекистан бухарская область шавкат мирзиёев президент узбекистана агрокластер
Мирзиёев посетил агрокластер в Бухаре — что здесь производят
20:48 10.08.2023 (обновлено: 20:49 10.08.2023)
Президент Узбекистана ознакомился с технологическим процессом предприятия по выпуску молочной продукции.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий в составе кластера “Бухоро Агрокластер”, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
На одном из них с 2021 года производят молочную продукцию. Современный комплекс построили на пустовавшем участке. Для этого привлекли $6,2 млн инвестиций, установили оборудование из России и Италии. Здесь перерабатывают 22 тыс. тонн молока в год. Выпускают более 40 видов кефира, пастеризованного молока, сыра, йогурта, сливок, сметаны и другой продукции. Работой обеспечили 140 человек.
Мирзиёеву рассказали о том, как расширяется деятельность кластера. На территории комплекса появились новые мощности. Запущена современная лаборатория по изучению плодородности почвы на землях кластера.
Оснащенная передовыми немецкими технологиями она может анализировать состав почвы по более чем сорока показателям и воды по около десяти показателям. Здесь же определяют потребность растений в минералах и органических удобрениях. Такой анализ необходим, так как по сравнению с другими регионами в Бухарской области более высокий уровень засоленности посевных земель.
На основе полученных результатов принимают меры по нормализации состава почвы.
Полученные данные загружают в платформу “Agro Smart Map Uz” – еще один проект предприятия. Фермеры на основе этих данных получают необходимые агротехнологические рекомендации.
Также президенту РУз рассказали о перспективных проектах кластера.
Напомним, что программой двухдневной поездки главы Узбекистана в Бухарскую область предусмотрено ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.
Кроме того, Мирзиёев проведет видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции.