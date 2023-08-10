С чего начал свою поездку в Бухару Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев традиционно начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
Глава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Были прочитаны аяты из Корана, дуа за ушедших, мир и благополучие в стране", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
Глава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев побеседовал с религиозными деятелями о воспитании молодежи и исламском просвещении. Он отметил важность ограждения молодых людей от воздействия деструктивных идей, содействия их занятости, оказания особого внимания и заботы нуждающимся семьям.
“Здесь же был рассмотрен проект строительно-ремонтных работ вокруг комплекса. Согласно плану, предусматриваются восстановление исторической дорожки, ведущей от ворот Токи-миёна к мавзолею Бахоуддина Накшбанда, ремонт медресе Дониёлбия, возведение помещения для омовения и музея”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
Глава государства начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана дал указания по расширению условий для паломнического туризма, организации прямых рейсов в Бухару из-за рубежа, строительству гостиницы, благоустройству кладбища.
Программа поездки также предусматривает ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.