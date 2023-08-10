https://uz.sputniknews.ru/20230810/mirziyoyev-buxara-mavzoley-baxouddin-nakshband-avgust-2023-37744243.html

С чего начал свою поездку в Бухару Мирзиёев

С чего начал свою поездку в Бухару Мирзиёев

Президент Узбекистана посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда.

2023-08-10T17:36+0500

2023-08-10T17:36+0500

2023-08-10T17:36+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

бухара

мавзолей

бахоуддин накшбанд

общество

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев традиционно начал поездку в Бухарскую область с посещения мавзолея Бахоуддина Накшбанда, сообщает пресс-служба президента.Мирзиёев побеседовал с религиозными деятелями о воспитании молодежи и исламском просвещении. Он отметил важность ограждения молодых людей от воздействия деструктивных идей, содействия их занятости, оказания особого внимания и заботы нуждающимся семьям.Глава Узбекистана дал указания по расширению условий для паломнического туризма, организации прямых рейсов в Бухару из-за рубежа, строительству гостиницы, благоустройству кладбища.Программа поездки также предусматривает ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.

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