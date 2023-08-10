https://uz.sputniknews.ru/20230810/polgoda-uzbekistan-posescheniye-million-turisty-37737887.html

За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов

За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов

По данным Агентства статистики, в январе — июне 2023 года Узбекистан посетили 3,1 млн туристов

2023-08-10T15:38+0500

2023-08-10T15:38+0500

2023-08-10T15:40+0500

узбекистан

туризм

инфографика

туристы

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кыргызстан

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Больше всего туристов в первом полугодии было из Таджикистана — 958,5 тыс., Кыргызстана — 786,4 тыс., Казахстана — 764,4 тыс., России — 345 тыс. Меньше туристический поток оказался из Турции — 48,3 тыс., Туркменистана — 29,5 тыс., Индии — 16,7 тыс., Кореи — 15,9 тыс., Китая — 13,3 тыс. и Германии — 11,7 тыс.

узбекистан

таджикистан

казахстан

россия

туркменистан

индия

южная корея

германия

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