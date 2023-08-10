Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230810/polgoda-uzbekistan-posescheniye-million-turisty-37737887.html
За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов
За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов
По данным Агентства статистики, в январе — июне 2023 года Узбекистан посетили 3,1 млн туристов
2023-08-10T15:38+0500
2023-08-10T15:40+0500
узбекистан
туризм
инфографика
туристы
таджикистан
кыргызстан
казахстан
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37729843_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_434e2054c9cc4e425d31c980fd5ccdfb.png
Больше всего туристов в первом полугодии было из Таджикистана — 958,5 тыс., Кыргызстана — 786,4 тыс., Казахстана — 764,4 тыс., России — 345 тыс. Меньше туристический поток оказался из Турции — 48,3 тыс., Туркменистана — 29,5 тыс., Индии — 16,7 тыс., Кореи — 15,9 тыс., Китая — 13,3 тыс. и Германии — 11,7 тыс.
узбекистан
таджикистан
казахстан
россия
туркменистан
индия
южная корея
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37729843_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_ae2732f8340532fc2c1fdf6ccabdc0b0.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан туризм туристы агентство статистики таджикистан кыргызстан казахстан россия туристический поток турция туркменистан индия корея китай германия
узбекистан туризм туристы агентство статистики таджикистан кыргызстан казахстан россия туристический поток турция туркменистан индия корея китай германия

За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов

15:38 10.08.2023 (обновлено: 15:40 10.08.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным Агентства статистики, в январе — июне 2023 года Узбекистан посетили 3,1 млн туристов.
Сколько туристов и откуда приехали в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Больше всего туристов в первом полугодии было из Таджикистана — 958,5 тыс., Кыргызстана — 786,4 тыс., Казахстана — 764,4 тыс., России — 345 тыс.
Меньше туристический поток оказался из Турции — 48,3 тыс., Туркменистана — 29,5 тыс., Индии — 16,7 тыс., Кореи — 15,9 тыс., Китая — 13,3 тыс. и Германии — 11,7 тыс.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0