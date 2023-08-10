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За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов
За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов
По данным Агентства статистики, в январе — июне 2023 года Узбекистан посетили 3,1 млн туристов
2023-08-10T15:38+0500
2023-08-10T15:38+0500
2023-08-10T15:40+0500
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Больше всего туристов в первом полугодии было из Таджикистана — 958,5 тыс., Кыргызстана — 786,4 тыс., Казахстана — 764,4 тыс., России — 345 тыс. Меньше туристический поток оказался из Турции — 48,3 тыс., Туркменистана — 29,5 тыс., Индии — 16,7 тыс., Кореи — 15,9 тыс., Китая — 13,3 тыс. и Германии — 11,7 тыс.
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узбекистан туризм туристы агентство статистики таджикистан кыргызстан казахстан россия туристический поток турция туркменистан индия корея китай германия
узбекистан туризм туристы агентство статистики таджикистан кыргызстан казахстан россия туристический поток турция туркменистан индия корея китай германия
За полгода Узбекистан посетили более трех миллионов туристов
15:38 10.08.2023 (обновлено: 15:40 10.08.2023)
По данным Агентства статистики, в январе — июне 2023 года Узбекистан посетили 3,1 млн туристов.
Больше всего туристов в первом полугодии было из Таджикистана — 958,5 тыс., Кыргызстана — 786,4 тыс., Казахстана — 764,4 тыс., России — 345 тыс.
Меньше туристический поток оказался из Турции — 48,3 тыс., Туркменистана — 29,5 тыс., Индии — 16,7 тыс., Кореи — 15,9 тыс., Китая — 13,3 тыс. и Германии — 11,7 тыс.