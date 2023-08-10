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"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
С начала СВО Россия увеличила производство бронетехники в четыре раза
2023-08-10T15:33+0500
2023-08-10T15:33+0500
2023-08-10T15:47+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ростех
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. С начала специальной военной операции на Украине производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами” возросло вчетверо, сообщает РИА Новости.Об этом в интервью агентству сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.УВЗ (Уралвагонзавод) и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО (реактивная система залпового огня) выросли в 20 раз. Поставки идут без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширили производственные мощности, установили новые технологические линии, стали использовать новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности. Ранее Sputnik сообщал о том, что может новая самоходная гаубица "Мальва".
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россия выпуск спецоперация бронетехника ростех
россия выпуск спецоперация бронетехника ростех
"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза
15:33 10.08.2023 (обновлено: 15:47 10.08.2023)
С начала СВО Россия увеличила производство бронетехники в четыре раза.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
С начала специальной военной операции на Украине производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами” возросло вчетверо, сообщает РИА Новости.
Об этом в интервью агентству сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
"С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее", — рассказал он.
УВЗ (Уралвагонзавод) и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.
Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО (реактивная система залпового огня) выросли в 20 раз. Поставки идут без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширили производственные мощности, установили новые технологические линии, стали использовать новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.