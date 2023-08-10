https://uz.sputniknews.ru/20230810/rostex-bronetexnika-vypusk-uvelicheniye-37738516.html

"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

С начала СВО Россия увеличила производство бронетехники в четыре раза

2023-08-10T15:33+0500

2023-08-10T15:33+0500

2023-08-10T15:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

выпуск

спецоперация

бронетехника

ростех

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. С начала специальной военной операции на Украине производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами” возросло вчетверо, сообщает РИА Новости.Об этом в интервью агентству сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.УВЗ (Уралвагонзавод) и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО (реактивная система залпового огня) выросли в 20 раз. Поставки идут без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширили производственные мощности, установили новые технологические линии, стали использовать новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности. Ранее Sputnik сообщал о том, что может новая самоходная гаубица "Мальва".

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