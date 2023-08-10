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Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область
Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область
В рамках двухдневного визита планируется ознакомление с промпредприятиями и жизнью махаллей, запуск новых производственных мощностей
2023-08-10T13:39+0500
2023-08-10T13:39+0500
2023-08-10T14:01+0500
узбекистан
бухарская область
визит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область с двухдневным визитом, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживанию инфляции.
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узбекистан бухарская область визит президент шавкат мирзиёев ознакомление промпредприятия жизнь махаллей запуск новых производственных мощностей видеоселекторное совещание вопросы рациональное использование природный газ электроэнергия продовольственная безопасность сдерживание инфляции
узбекистан бухарская область визит президент шавкат мирзиёев ознакомление промпредприятия жизнь махаллей запуск новых производственных мощностей видеоселекторное совещание вопросы рациональное использование природный газ электроэнергия продовольственная безопасность сдерживание инфляции
Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область
13:39 10.08.2023 (обновлено: 14:01 10.08.2023)
В рамках двухдневного визита планируется ознакомление с промпредприятиями и жизнью махаллей, запуск новых производственных мощностей.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область с двухдневным визитом, сообщает пресс-секретарь главы государства
Шерзод Асадов.
"Запланированы ознакомление с передовыми промышленными предприятиями и жизнью махаллей, запуск новых производственных мощностей", — говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживанию инфляции.