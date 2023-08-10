https://uz.sputniknews.ru/20230810/shavkat-mirziyoyev-posetit-buxarskuyu-oblast-37735708.html

Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область

Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область

В рамках двухдневного визита планируется ознакомление с промпредприятиями и жизнью махаллей, запуск новых производственных мощностей

2023-08-10T13:39+0500

2023-08-10T13:39+0500

2023-08-10T14:01+0500

узбекистан

бухарская область

визит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Бухарскую область с двухдневным визитом, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Кроме того, предусмотрено проведение видеоселекторного совещания по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживанию инфляции.

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узбекистан бухарская область визит президент шавкат мирзиёев ознакомление промпредприятия жизнь махаллей запуск новых производственных мощностей видеоселекторное совещание вопросы рациональное использование природный газ электроэнергия продовольственная безопасность сдерживание инфляции