Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230810/son-poxudeniye-usloviya-vrach-rekomndatsii-37745928.html
При каких условиях человек худеет во сне — врач
При каких условиях человек худеет во сне — врач
Чтобы худеть во сне, нужно засыпать до 23:30 и есть на ночь легкую пищу
2023-08-10T22:08+0500
2023-08-10T22:08+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
похудение
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/14/26365502_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_90b2923c6fb999aa52d63c935872e438.jpg
Во время ночного сна дети и подростки растут, а взрослые – худеют, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.По ее словам, чтобы механизм восстановления и "очистки" организма работал, человек должен ложиться спать в определенное время.Второе условие – не мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ужин большое количество углеводов.Она рекомендовала ужинать белковыми блюдами вроде рыбы или творога, это даст организму строительный материал, но без лишней энергии.Ранее врач рассказала о том, как приучить себя пить больше воды.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/14/26365502_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6baefd9925f90f2106efc740c6196c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
это интересно мнение эксперта сон похудение еда
это интересно мнение эксперта сон похудение еда

При каких условиях человек худеет во сне — врач

22:08 10.08.2023
© unsplash.com/bruce marsСон
Сон - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
© unsplash.com/bruce mars
Подписаться на
НовостиTelegram
Чтобы худеть во сне, нужно засыпать до 23:30 и есть на ночь легкую пищу.
Во время ночного сна дети и подростки растут, а взрослые – худеют, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.
"У нас ночью вырабатывается среди прочего соматотропный гормон. Если у детей и подростков он отвечает за рост, то у взрослых людей он отвечает за восстановление организма и сжигание жира. Это очень важный гормон", – подчеркнула специалист.
По ее словам, чтобы механизм восстановления и "очистки" организма работал, человек должен ложиться спать в определенное время.
"Чтобы соматотропный гормон вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Дело в том, что он появляется вслед за гормоном сна – мелатонином, а тот вырабатывается в темное время суток, самый пик – с 23:30 до 3:00. Поэтому даже достаточное количества сна, но в дневное время, не оказывает такого влияния на организм. То есть мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки", – предупредила Соломатина.
Второе условие – не мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ужин большое количество углеводов.
"Нужно правильно питаться на ночь. Если мы будем есть высокоэнергетическую пищу перед сном, допустим, какие-то углеводы (каши, мучные изделия, сладости, – ред.), то организм не сможет израсходовать этот запас энергии и переработает излишки углеводов в жир”, — объяснила диетолог.
Она рекомендовала ужинать белковыми блюдами вроде рыбы или творога, это даст организму строительный материал, но без лишней энергии.
Ранее врач рассказала о том, как приучить себя пить больше воды.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0