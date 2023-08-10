https://uz.sputniknews.ru/20230810/son-poxudeniye-usloviya-vrach-rekomndatsii-37745928.html

При каких условиях человек худеет во сне — врач

При каких условиях человек худеет во сне — врач

Чтобы худеть во сне, нужно засыпать до 23:30 и есть на ночь легкую пищу

2023-08-10T22:08+0500

2023-08-10T22:08+0500

2023-08-10T22:08+0500

это интересно

мнение эксперта

сон

похудение

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/14/26365502_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_90b2923c6fb999aa52d63c935872e438.jpg

Во время ночного сна дети и подростки растут, а взрослые – худеют, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.По ее словам, чтобы механизм восстановления и "очистки" организма работал, человек должен ложиться спать в определенное время.Второе условие – не мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ужин большое количество углеводов.Она рекомендовала ужинать белковыми блюдами вроде рыбы или творога, это даст организму строительный материал, но без лишней энергии.Ранее врач рассказала о том, как приучить себя пить больше воды.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

это интересно мнение эксперта сон похудение еда