При каких условиях человек худеет во сне — врач
Чтобы худеть во сне, нужно засыпать до 23:30 и есть на ночь легкую пищу.
Во время ночного сна дети и подростки растут, а взрослые – худеют, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik.
"У нас ночью вырабатывается среди прочего соматотропный гормон. Если у детей и подростков он отвечает за рост, то у взрослых людей он отвечает за восстановление организма и сжигание жира. Это очень важный гормон", – подчеркнула специалист.
По ее словам, чтобы механизм восстановления и "очистки" организма работал, человек должен ложиться спать в определенное время.
"Чтобы соматотропный гормон вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Дело в том, что он появляется вслед за гормоном сна – мелатонином, а тот вырабатывается в темное время суток, самый пик – с 23:30 до 3:00. Поэтому даже достаточное количества сна, но в дневное время, не оказывает такого влияния на организм. То есть мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки", – предупредила Соломатина.
Второе условие – не мешать работе соматотропного гормона, употребляя на ужин большое количество углеводов.
"Нужно правильно питаться на ночь. Если мы будем есть высокоэнергетическую пищу перед сном, допустим, какие-то углеводы (каши, мучные изделия, сладости, – ред.), то организм не сможет израсходовать этот запас энергии и переработает излишки углеводов в жир”, — объяснила диетолог.
Она рекомендовала ужинать белковыми блюдами вроде рыбы или творога, это даст организму строительный материал, но без лишней энергии.
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