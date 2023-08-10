https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-olimpiada-litsa-invalidnost-37724304.html

В Узбекистане впервые планируют провести олимпиаду среди лиц с инвалидностью

В Узбекистане впервые планируют провести олимпиаду среди лиц с инвалидностью

Предлагается расширить программу “Олимпиады Пяти инициатив” с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее среди лиц с инвалидностью в 5 видах спорта

2023-08-10T09:20+0500

2023-08-10T09:20+0500

2023-08-10T10:29+0500

узбекистан

президент

спорт

шавкат мирзиёев

презентация

хива

фестиваль

олимпиада

постановление

лица с инвалидностью

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается расширить программу “Олимпиады Пяти инициатив” с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее среди лиц с инвалидностью в 5 видах спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкату Мирзиёеву накануне доложили о предстоящих крупных спортивных мероприятиях и планах по развитию этой сферы.“Олимпиада Пяти инициатив”, организованная по предложению президента, способствует продвижению спорта и физической культуры среди молодого поколения.Кроме того, международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии Навруза в Сурхандарье, предлагается организовывать и в других регионах страны. Как известно, 25 мая 2022 года принято постановление президента “О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта”. В нем, в частности, определено проведение раз в два года Международного фестиваля этноспорта в городе Хиве.Глава государства дал указание тщательно подготовиться к фестивалю, предусмотреть все удобства для участников и туристов, создать Парк международного этнофестиваля в городе Хиве.Кроме того, в соответствии с постановлением Президента от 23 декабря 2022 года проводится большая работа по развитию гимнастики. В частности, в Нукусе, Самарканде и Фергане организуются центры гимнастической подготовки. Это специализированные спортивные образовательные учреждения, выпускникам которых будут выдаваться дипломы по специальности тренера и селекционера. В настоящее время разрабатываются проекты строительства, реконструкции и оснащения зданий для центров. Эти спортивные учреждения начнут работу с 2024/2025 учебного года. Глава государства отметил необходимость внедрения в указанных центрах самых передовых методик подготовки спортсменов, развития диетологии, создания необходимых условий для того, чтобы учащимся было удобно добираться до занятий.

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узбекистан президент шавкат мирзиёев презентация спорт фестиваль программа олимпиада пяти инициатив международный турнир наездников навруз сурхандарья хива ичанкала международный фестиваль этноспорта лица с инвалидностью