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https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-olimpiada-litsa-invalidnost-37724304.html
В Узбекистане впервые планируют провести олимпиаду среди лиц с инвалидностью
В Узбекистане впервые планируют провести олимпиаду среди лиц с инвалидностью
Предлагается расширить программу “Олимпиады Пяти инициатив” с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее среди лиц с инвалидностью в 5 видах спорта
2023-08-10T09:20+0500
2023-08-10T10:29+0500
узбекистан
президент
спорт
шавкат мирзиёев
презентация
хива
фестиваль
олимпиада
постановление
лица с инвалидностью
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается расширить программу “Олимпиады Пяти инициатив” с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее среди лиц с инвалидностью в 5 видах спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкату Мирзиёеву накануне доложили о предстоящих крупных спортивных мероприятиях и планах по развитию этой сферы.“Олимпиада Пяти инициатив”, организованная по предложению президента, способствует продвижению спорта и физической культуры среди молодого поколения.Кроме того, международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии Навруза в Сурхандарье, предлагается организовывать и в других регионах страны. Как известно, 25 мая 2022 года принято постановление президента “О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта”. В нем, в частности, определено проведение раз в два года Международного фестиваля этноспорта в городе Хиве.Глава государства дал указание тщательно подготовиться к фестивалю, предусмотреть все удобства для участников и туристов, создать Парк международного этнофестиваля в городе Хиве.Кроме того, в соответствии с постановлением Президента от 23 декабря 2022 года проводится большая работа по развитию гимнастики. В частности, в Нукусе, Самарканде и Фергане организуются центры гимнастической подготовки. Это специализированные спортивные образовательные учреждения, выпускникам которых будут выдаваться дипломы по специальности тренера и селекционера. В настоящее время разрабатываются проекты строительства, реконструкции и оснащения зданий для центров. Эти спортивные учреждения начнут работу с 2024/2025 учебного года. Глава государства отметил необходимость внедрения в указанных центрах самых передовых методик подготовки спортсменов, развития диетологии, создания необходимых условий для того, чтобы учащимся было удобно добираться до занятий.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев презентация спорт фестиваль программа олимпиада пяти инициатив международный турнир наездников навруз сурхандарья хива ичанкала международный фестиваль этноспорта лица с инвалидностью
узбекистан президент шавкат мирзиёев презентация спорт фестиваль программа олимпиада пяти инициатив международный турнир наездников навруз сурхандарья хива ичанкала международный фестиваль этноспорта лица с инвалидностью

В Узбекистане впервые планируют провести олимпиаду среди лиц с инвалидностью

09:20 10.08.2023 (обновлено: 10:29 10.08.2023)
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А международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии Навруза в Сурхандарье, предлагается организовывать и в других регионах страны.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается расширить программу “Олимпиады Пяти инициатив” с 9 до 12 видов спорта и впервые провести ее среди лиц с инвалидностью в 5 видах спорта, сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкату Мирзиёеву накануне доложили о предстоящих крупных спортивных мероприятиях и планах по развитию этой сферы.
“Олимпиада Пяти инициатив”, организованная по предложению президента, способствует продвижению спорта и физической культуры среди молодого поколения.
Кроме того, международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии Навруза в Сурхандарье, предлагается организовывать и в других регионах страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУ Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту
У Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
У Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Международный турнир наездников, проводимый ежегодно в преддверии праздника Навруз в Сурхандарье, предлагается организовывать и в других регионах страны. Для развития потенциала единоборств во всех спортивных школах предусматривается открытие секций рукопашного боя", — говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУ Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту
У Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
У Шавката Мирзиёева прошло совещание посвященное спорту
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как известно, 25 мая 2022 года принято постановление президента “О мерах по популяризации и развитию видов этноспорта”. В нем, в частности, определено проведение раз в два года Международного фестиваля этноспорта в городе Хиве.

"Первый фестиваль намечено провести 7 — 10 сентября текущего года в Ичанкале. В его рамках состоятся народные игры и спортивные соревнования, ремесленнические выставки, праздник дыни, чемпионат по приготовлению плова и театрализованные программы", — говорится в сообщении.

Глава государства дал указание тщательно подготовиться к фестивалю, предусмотреть все удобства для участников и туристов, создать Парк международного этнофестиваля в городе Хиве.
Кроме того, в соответствии с постановлением Президента от 23 декабря 2022 года проводится большая работа по развитию гимнастики. В частности, в Нукусе, Самарканде и Фергане организуются центры гимнастической подготовки. Это специализированные спортивные образовательные учреждения, выпускникам которых будут выдаваться дипломы по специальности тренера и селекционера.
В настоящее время разрабатываются проекты строительства, реконструкции и оснащения зданий для центров. Эти спортивные учреждения начнут работу с 2024/2025 учебного года.
Глава государства отметил необходимость внедрения в указанных центрах самых передовых методик подготовки спортсменов, развития диетологии, создания необходимых условий для того, чтобы учащимся было удобно добираться до занятий.
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