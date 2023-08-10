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Почему в Узбекистане растет курс доллара и каким он будет до конца года — эксперт

Почему в Узбекистане растет курс доллара и каким он будет до конца года — эксперт

Сегодня, 10 августа, во многих коммерческих банках Узбекистана курс доллара превысил 12 000 сумов

2023-08-10T14:49+0500

2023-08-10T14:49+0500

2023-08-10T15:56+0500

доллары

узбекистан

курс валют

цб

центральный банк республики узбекистан

эксперт

подорожание

валюта

экономика

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Центробанк республики объяснил подорожание доллара тем, что значительное обесценивание национальных валют основных стран-торговых партнеров привело к укреплению реального эффективного обменного курса сума через внешнюю торговлю и денежные переводы. Это, в свою очередь, негативно отразилось на валютных поступлениях и объеме предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке по каналам экспорта и денежным переводам в страну, пояснили в ЦБ. По данным регулятора, в результате произошло небольшое ускорение темпов девальвации обменного курса сума на внутреннем валютном рынке — коррекция под влиянием фундаментальных факторов. В ЦБ отметили, что они располагают достаточными инструментами для предотвращения резкого снижения обменного курса, а также заверили, что реальный эффективный обменный курс стабилизируется к концу года и в среднесрочной перспективе. По мнению кандидата экономических наук и независимого эксперта Темура Шайданова, одной из причин повышения курса доллара является ставка рефинансирования США, которую ФРС подняла на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5 %. По его словам, этим решением США проводят политику дорогих денег. Другой причиной Шайданов называет состояние экономики страны. По его словам, дефицит бюджета, увеличение импорта и уход предпринимателей от налогообложения, которое является для них тяжким бременем, также влияют на формирование валютного курса. Кроме того, как отметил эксперт, реальный курс давно был 13 000 сумов, но ЦБ республики по различным причинам сдерживал его. Специалист также считает, что такой курс в стране может продержаться до конца года.

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