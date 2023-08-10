https://uz.sputniknews.ru/20230810/yeaes-proizvodstvo-selxozproduktsiya-pervoye-polugodiye-37731719.html

ЕАЭС: каким было производство сельхозпродукции в первом полугодии

ЕАЭС: каким было производство сельхозпродукции в первом полугодии

Рост производства сельскохозяйственной продукции наблюдался во всех государствах–членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

2023-08-10T13:06+0500

2023-08-10T13:06+0500

2023-08-10T13:17+0500

еаэс

евразийский экономический союз

россия

беларусь

казахстан

кыргызстан

армения

сельское хозяйство

продукция

молочная продукция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0c/25235597_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_e9d21491adb4e235aef4a7cd88957b4c.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,9 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Кроме того, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4 %, яиц — на 1,7 %. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, а снижение — в Беларуси.Эти данные предварительные и впоследствии могут быть уточнены, отмечается в сообщении.

россия

беларусь

казахстан

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс евразийский экономический союз россия армения казахстан кыргызстан беларусь сельское хозяйство производство сельскохозяйственная продукция животноводство молоко яйца рост увеличение