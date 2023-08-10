https://uz.sputniknews.ru/20230810/yeaes-proizvodstvo-selxozproduktsiya-pervoye-polugodiye-37731719.html
ЕАЭС: каким было производство сельхозпродукции в первом полугодии
ЕАЭС: каким было производство сельхозпродукции в первом полугодии
Рост производства сельскохозяйственной продукции наблюдался во всех государствах–членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
2023-08-10T13:06+0500
2023-08-10T13:06+0500
2023-08-10T13:17+0500
еаэс
евразийский экономический союз
россия
беларусь
казахстан
кыргызстан
армения
сельское хозяйство
продукция
молочная продукция
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,9 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Кроме того, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4 %, яиц — на 1,7 %. Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, а снижение — в Беларуси.Эти данные предварительные и впоследствии могут быть уточнены, отмечается в сообщении.
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еаэс евразийский экономический союз россия армения казахстан кыргызстан беларусь сельское хозяйство производство сельскохозяйственная продукция животноводство молоко яйца рост увеличение
еаэс евразийский экономический союз россия армения казахстан кыргызстан беларусь сельское хозяйство производство сельскохозяйственная продукция животноводство молоко яйца рост увеличение
ЕАЭС: каким было производство сельхозпродукции в первом полугодии
13:06 10.08.2023 (обновлено: 13:17 10.08.2023)
Рост производства сельскохозяйственной продукции наблюдался во всех государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
В январе — июне 2023 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,9 % по сравнению с этим же периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК).
Кроме того, увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, молока — на 3,4 %, яиц — на 1,7 %.
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах-членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальное увеличение производства яиц наблюдалось в Кыргызстане, а снижение — в Беларуси.
Эти данные предварительные и впоследствии могут быть уточнены, отмечается в сообщении.