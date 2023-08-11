https://uz.sputniknews.ru/20230811/kurs-valyut-uzbekistan-14-avgust-2023-37770938.html
Евро, доллар и рубль подешевели — курсы валют в Узбекистане с 14 августа
Евро, доллар и рубль подешевели — курсы валют в Узбекистане с 14 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 14 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-08-11T17:05+0500
2023-08-11T17:05+0500
2023-08-11T17:15+0500
узбекистан
цб
центральный банк республики узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
евро
доллары
сум
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b88ac49bbc9808aa3417fd3276dcc497.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 041,88 сумов (-33,15), евро — 13 219,58 сумов (-88,31), рубля — 122,37 сумов (-1,40), а китайского юаня — 1 663,61 сумов (-11,29), сообщает ЦБ республики.Ранее Sputnik сообщал о том, насколько в Узбекистане вырос курс доллара с начала года.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90d861735018514739da0ddb0817b5a0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан цб центральный банк республики узбекистан курс валют курсы валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане евро доллары сум рубль китайский юань
узбекистан цб центральный банк республики узбекистан курс валют курсы валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане евро доллары сум рубль китайский юань
Евро, доллар и рубль подешевели — курсы валют в Узбекистане с 14 августа
17:05 11.08.2023 (обновлено: 17:15 11.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 14 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 041,88 сумов (-33,15), евро — 13 219,58 сумов (-88,31), рубля — 122,37 сумов (-1,40), а китайского юаня — 1 663,61 сумов (-11,29), сообщает ЦБ республики.