https://uz.sputniknews.ru/20230811/kurs-valyut-uzbekistan-14-avgust-2023-37770938.html

Евро, доллар и рубль подешевели — курсы валют в Узбекистане с 14 августа

Евро, доллар и рубль подешевели — курсы валют в Узбекистане с 14 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 14 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-08-11T17:05+0500

2023-08-11T17:05+0500

2023-08-11T17:15+0500

узбекистан

цб

центральный банк республики узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

евро

доллары

сум

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b88ac49bbc9808aa3417fd3276dcc497.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 041,88 сумов (-33,15), евро — 13 219,58 сумов (-88,31), рубля — 122,37 сумов (-1,40), а китайского юаня — 1 663,61 сумов (-11,29), сообщает ЦБ республики.Ранее Sputnik сообщал о том, насколько в Узбекистане вырос курс доллара с начала года.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан цб центральный банк республики узбекистан курс валют курсы валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане евро доллары сум рубль китайский юань