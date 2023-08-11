https://uz.sputniknews.ru/20230811/latinskaya-amerika-afrika-interes-preferentsii-torgovlya-yeaes-37766826.html
Латинская Америка и Африка хотят преференций в торговле в ЕАЭС
Латинская Америка и Африка хотят преференций в торговле в ЕАЭС
Страны Латинской Америки и Африки запрашивают преференции в торговле с Евразийским экономическим союзом.
2023-08-11T13:55+0500
2023-08-11T13:55+0500
2023-08-11T14:11+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в льготном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.По словам дипломата, государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с позиции их экономической целесообразности. Процесс проработки соответствующих инициатив еще не завершен. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведут с Египтом, ОАЭ и Индонезией.Напомним, что ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, действующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Sputnik сообщал о росте производства сельхозпродукции во всех государствах-членах Евразийского экономического союза.
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в мире экономика еаэс африка латинская америка россия в мире евразийский экономический союз
Латинская Америка и Африка хотят преференций в торговле в ЕАЭС
13:55 11.08.2023 (обновлено: 14:11 11.08.2023)
Страны Латинской Америки и Африки запрашивают преференции в торговле с Евразийским экономическим союзом.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в льготном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.
"Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", — отметил он в интервью агентству.
По словам дипломата, государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с позиции их экономической целесообразности. Процесс проработки соответствующих инициатив еще не завершен. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведут с Египтом, ОАЭ и Индонезией.
Напомним, что ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, действующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Ранее Sputnik
сообщал о росте производства сельхозпродукции во всех государствах-членах Евразийского экономического союза.