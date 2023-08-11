https://uz.sputniknews.ru/20230811/leto-son-kachestvo-vrach-rekomendatsii-37779341.html
Почему летом качество сна может ухудшиться — врач
Почему летом качество сна может ухудшиться — врач
В жаркое время качество сна может снижаться под влиянием нескольких факторов.
2023-08-11T22:03+0500
2023-08-11T22:03+0500
2023-08-11T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
сон
лето
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В летние месяцы у многих людей возникают проблемы со сном. Почему так происходит, рассказала кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева радио SputnikПо ее словам, в первую очередь это может быть жара или отсутствие достаточного количества кислорода в помещении.Также она указала, что человек может хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме.Она считает, что устранить факторы, негативно влияющие на сон, достаточно просто, обеспечив прохладу и проветривание спальни, позаботившись о качестве постельного белья и наладив питьевой режим. При этом врач рекомендовала пить больше именно воды, а не кофеиносодержащих напитков. А защититься от воздействия света поможет маска для сна.Ранее врач рассказал о том, как приучить себя пить больше воды.
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это интересно мнение эксперта сон лето
это интересно мнение эксперта сон лето
Почему летом качество сна может ухудшиться — врач
В жаркое время качество сна может снижаться под влиянием нескольких факторов.
В летние месяцы у многих людей возникают проблемы со сном. Почему так происходит, рассказала кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева радио Sputnik
По ее словам, в первую очередь это может быть жара или отсутствие достаточного количества кислорода в помещении.
"Засыпанию может мешать высокая температура или духота в комнате….Возможная причина проблем со сном – это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не отведению влаги и тепла", – перечислила специалист.
Также она указала, что человек может хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме.
"Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна. И последнее – дегидратация. В жару мы теряем воду, а вместе с ней и электролиты. Их разбалансировка портит самочувствие и сон", – объяснила Царева.
Она считает, что устранить факторы, негативно влияющие на сон, достаточно просто, обеспечив прохладу и проветривание спальни, позаботившись о качестве постельного белья и наладив питьевой режим. При этом врач рекомендовала пить больше именно воды, а не кофеиносодержащих напитков. А защититься от воздействия света поможет маска для сна.