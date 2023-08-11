https://uz.sputniknews.ru/20230811/leto-son-kachestvo-vrach-rekomendatsii-37779341.html

Почему летом качество сна может ухудшиться — врач

Почему летом качество сна может ухудшиться — врач

В жаркое время качество сна может снижаться под влиянием нескольких факторов.

2023-08-11T22:03+0500

2023-08-11T22:03+0500

2023-08-11T22:03+0500

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сон

лето

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В летние месяцы у многих людей возникают проблемы со сном. Почему так происходит, рассказала кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева радио SputnikПо ее словам, в первую очередь это может быть жара или отсутствие достаточного количества кислорода в помещении.Также она указала, что человек может хуже спать из-за длительного светового дня и нарушения водно-электролитного баланса в организме.Она считает, что устранить факторы, негативно влияющие на сон, достаточно просто, обеспечив прохладу и проветривание спальни, позаботившись о качестве постельного белья и наладив питьевой режим. При этом врач рекомендовала пить больше именно воды, а не кофеиносодержащих напитков. А защититься от воздействия света поможет маска для сна.Ранее врач рассказал о том, как приучить себя пить больше воды.

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это интересно мнение эксперта сон лето