https://uz.sputniknews.ru/20230811/mirziyoyev-posescheniye-maxallya-kaxramon-romitan-37755294.html
Мирзиёев: Народ оказал нам высокое доверие — это очень большая ответственность
Мирзиёев: Народ оказал нам высокое доверие — это очень большая ответственность
Глава Узбекистана в ходе поездки в Бухарскую область посетил махаллю в Ромитане и встретился с жителями.
2023-08-11T08:14+0500
2023-08-11T08:14+0500
2023-08-11T08:14+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
бухарская область
общество
махалля
встреча
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Кахрамон в Ромитанском районе Бухарской области, где ознакомился с условиями жизни населения, сообщает пресс-служба президента.Здесь проживают около 3,9 тыс.человек. Многие жители занимаются ремесленничеством и тепличным хозяйством. В теплицах, занимающих 200 гектаров, выращивают востребованные на рынке овощные культуры. Также в махалле налажено мебельное и швейное производство.Президент Узбекистана побывал в гостях у местных жителей Халила Кобилова и Гулбахор Тухтаевой, побеседовал с их соседями и представителями старшего поколения.Ему рассказали, что в махалле более десяти магазинов, швейных мастерских, есть гостиницы и рестораны, где трудится молодежь. В целом здесь нет безработицы и за долгое время не было ни одного преступления.В рамках программы “Обод махалла” улучшилась инфраструктура схода граждан. Заасфальтировали дороги, построили тротуары, установили трансформатор, обновили электросети.Также он выслушал предложения представителей старшего поколения по воспитанию молодежи и дальнейшему развитию района.Напомним, что программой двухдневной поездки главы Узбекистана в Бухарскую область предусмотрено ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.Кроме того, Мирзиёев проведет видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев общество бухарская область махалля встреча
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев общество бухарская область махалля встреча
Мирзиёев: Народ оказал нам высокое доверие — это очень большая ответственность
Глава Узбекистана в ходе поездки в Бухарскую область посетил махаллю в Ромитане и встретился с жителями.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Кахрамон в Ромитанском районе Бухарской области, где ознакомился с условиями жизни населения, сообщает пресс-служба
президента.
Здесь проживают около 3,9 тыс.человек. Многие жители занимаются ремесленничеством и тепличным хозяйством. В теплицах, занимающих 200 гектаров, выращивают востребованные на рынке овощные культуры. Также в махалле налажено мебельное и швейное производство.
Президент Узбекистана побывал в гостях у местных жителей Халила Кобилова и Гулбахор Тухтаевой, побеседовал с их соседями и представителями старшего поколения.
Ему рассказали, что в махалле более десяти магазинов, швейных мастерских, есть гостиницы и рестораны, где трудится молодежь. В целом здесь нет безработицы и за долгое время не было ни одного преступления.
В рамках программы “Обод махалла” улучшилась инфраструктура схода граждан. Заасфальтировали дороги, построили тротуары, установили трансформатор, обновили электросети.
“Что придает силы людям? Ощущать в своей жизни результаты реформ. Именно с таким чувством наши соотечественники сегодня смотрят в будущее. Наш народ оказал нам высокое доверие. Ожидает новых изменений, новых инициатив. Это очень большая ответственность”, — сказал Мирзиёев.
Также он выслушал предложения представителей старшего поколения по воспитанию молодежи и дальнейшему развитию района.
Напомним, что программой двухдневной поездки главы Узбекистана в Бухарскую область предусмотрено ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.
Кроме того, Мирзиёев проведет видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции.