https://uz.sputniknews.ru/20230811/mirziyoyev-posescheniye-maxallya-kaxramon-romitan-37755294.html

Мирзиёев: Народ оказал нам высокое доверие — это очень большая ответственность

Мирзиёев: Народ оказал нам высокое доверие — это очень большая ответственность

Глава Узбекистана в ходе поездки в Бухарскую область посетил махаллю в Ромитане и встретился с жителями.

2023-08-11T08:14+0500

2023-08-11T08:14+0500

2023-08-11T08:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

бухарская область

общество

махалля

встреча

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил махаллю Кахрамон в Ромитанском районе Бухарской области, где ознакомился с условиями жизни населения, сообщает пресс-служба президента.Здесь проживают около 3,9 тыс.человек. Многие жители занимаются ремесленничеством и тепличным хозяйством. В теплицах, занимающих 200 гектаров, выращивают востребованные на рынке овощные культуры. Также в махалле налажено мебельное и швейное производство.Президент Узбекистана побывал в гостях у местных жителей Халила Кобилова и Гулбахор Тухтаевой, побеседовал с их соседями и представителями старшего поколения.Ему рассказали, что в махалле более десяти магазинов, швейных мастерских, есть гостиницы и рестораны, где трудится молодежь. В целом здесь нет безработицы и за долгое время не было ни одного преступления.В рамках программы “Обод махалла” улучшилась инфраструктура схода граждан. Заасфальтировали дороги, построили тротуары, установили трансформатор, обновили электросети.Также он выслушал предложения представителей старшего поколения по воспитанию молодежи и дальнейшему развитию района.Напомним, что программой двухдневной поездки главы Узбекистана в Бухарскую область предусмотрено ознакомление с развитием экономики и жизнью махаллей, посещение действующих и запуск новых промышленных предприятий.Кроме того, Мирзиёев проведет видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции.

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