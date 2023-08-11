https://uz.sputniknews.ru/20230811/mirziyoyev-zadachi-energosektor-soveschaniye-buxara-37777143.html
Мирзиёев ввел чрезвычайный режим в энергосекторе
Мирзиёев ввел чрезвычайный режим в энергосекторе
Глава Узбекистана поручил доставить в регионы дополнительно 35 тыс. газовых баллонов, непрерывно обеспечивать население и объекты социальной сферы 335 тыс. тонн сжиженного газа в осенне-зимний период.
2023-08-11T19:25+0500
2023-08-11T19:25+0500
2023-08-11T19:25+0500
узбекистан
бухара
видеоселекторное совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
энергетика
общество
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев , в ходе видеоселектроного совещания в Бухаре, дал ряд поручений руководителям энергокомплекса и хокимам по обеспечению стабильной работы энергосистемы, сообщает пресс-служба президента.В числе поставленных задач на второе полугодие — добыть 30 млрд кубометров газа и произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии, обеспечить бесперебойную поставку их потребителям, довести запасы газа в подземных хранилищах не менее чем до 3,5 млрд кубометров.Также специалисты к 1 октября должны завершить ремонт 1 100 км сетей и 402 трансформаторов.Кроме того, он поручил доставить в регионы дополнительно 35 тыс. газовых баллонов, непрерывно обеспечивать население и объекты социальной сферы 335 тыс. тонн сжиженного газа в осенне-зимний период.Еще одно поручение касалось выпуска до конца года 400 тыс. тонн бензина и импорта еще 120 тыс. тонн.Руководители энергокомплекса совместно с хокимами областей должны принять меры, чтобы сэкономить до конца года 3,7 млрд киловатт-часов электроэнергии и 2,4 млрд кубометров газа.Речь шла и о важности установки солнечных панелей на бизнес-объектах и объектах социальной сферы, госучреждениях еще на 250 мегаватт.
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узбекистан бухара видеоселектроное совещание президент узбекистана шавкат мирзиёев энергетика общество
узбекистан бухара видеоселектроное совещание президент узбекистана шавкат мирзиёев энергетика общество
Мирзиёев ввел чрезвычайный режим в энергосекторе
Глава Узбекистана поручил доставить в регионы дополнительно 35 тыс. газовых баллонов, непрерывно обеспечивать население и объекты социальной сферы 335 тыс. тоннами сжиженного газа в осенне-зимний период.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев , в ходе видеоселектроного совещания в Бухаре, дал ряд поручений руководителям энергокомплекса и хокимам по обеспечению стабильной работы энергосистемы, сообщает пресс-служба
президента.
В числе поставленных задач на второе полугодие — добыть 30 млрд кубометров газа и произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии, обеспечить бесперебойную поставку их потребителям, довести запасы газа в подземных хранилищах не менее чем до 3,5 млрд кубометров.
Также специалисты к 1 октября должны завершить ремонт 1 100 км сетей и 402 трансформаторов.
Кроме того, он поручил доставить в регионы дополнительно 35 тыс. газовых баллонов, непрерывно обеспечивать население и объекты социальной сферы 335 тыс. тонн сжиженного газа в осенне-зимний период.
Еще одно поручение касалось выпуска до конца года 400 тыс. тонн бензина и импорта еще 120 тыс. тонн.
“С сегодняшнего дня ответственные руководители перейдут на чрезвычайный режим, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в осенне-зимний период”, — говорится в сообщении.
Руководители энергокомплекса совместно с хокимами областей должны принять меры, чтобы сэкономить до конца года 3,7 млрд киловатт-часов электроэнергии и 2,4 млрд кубометров газа.
Речь шла и о важности установки солнечных панелей на бизнес-объектах и объектах социальной сферы, госучреждениях еще на 250 мегаватт.