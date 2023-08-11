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Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
Артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике.
2023-08-11T12:05+0500
2023-08-11T12:05+0500
2023-08-11T12:29+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие с потерями отступили.Кроме того, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" ликвидировали опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия". Ранее Sputnik рассказал о цели наступления ВС России на Купянском направлении.
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спецоперация всу россия безопасность вооруженные силы в мире днр
Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
12:05 11.08.2023 (обновлено: 12:29 11.08.2023)
Артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"Артиллерийским огнём поражены скопления живой силы боевиков в районах Угледара, Старомайорского и севернее Приютного, а также пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Пречистовки", — рассказал он.
По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие с потерями отступили.
Кроме того, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" ликвидировали опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.
"Применением ударного БПЛА уничтожен блиндаж с боевиками севернее Приютного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского", — заявил начальник пресс-центра.
Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия".
Ранее Sputnik
рассказал о цели наступления ВС России на Купянском направлении.