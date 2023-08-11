https://uz.sputniknews.ru/20230811/rossiya-artilleriya-porajeniye-punkt-upravleniye-bespilotnikami-vsu-37763765.html

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

Артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике.

2023-08-11T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии отразили атаку противника в направлении Урожайного. Украинские военнослужащие с потерями отступили.Кроме того, реактивная и гаубичная артиллерия уничтожили минометный расчет в Новодаровке и две буксируемые гаубицы "Мста-Б" в Новоивановке и Новоселке. А самоходный миномет "Тюльпан" и самоходная пушка "Малка" ликвидировали опорные пункты украинских военных в районах Старомайорского и Угледара.Кроме того, зенитный ракетный комплекс "Оса" и переносной ЗРК "Верба" сбили два беспилотника самолетного типа "Фурия" и "Валькирия". Ранее Sputnik рассказал о цели наступления ВС России на Купянском направлении.

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