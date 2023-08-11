https://uz.sputniknews.ru/20230811/rossiya-boytsy-unichtojeniye-dislokatsiya-vsu-zaporojye-37770092.html

Российские военные уничтожили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

Российские военные уничтожили под Запорожьем пункт дислокации иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Запорожьем

2023-08-11T16:49+0500

2023-08-11T16:49+0500

2023-08-11T16:57+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские войска нанесли удар по пункту временного размещения иностранных наемников в районе города Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку Минобороны РФ о ходе спецоперации.На Запорожском направлении российская армия отразила три атаки подразделений 21 механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино. Противник потерял здесь до 60 военнослужащих, а также три автомобиля и гаубицу Д-30.На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжили наступление на широком фронте и улучшили позиции в районах Ольшаны и Першотравневого в Харьковской области.Кроме того, в результате активной обороны, они отразили четыре атаки и контратаки подразделений 32, 41, 44 и 67 механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, а также Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области.Противник потерял более 165 человек личного состава, 2 броневика, 2 пикапа, польскую самоходную гаубицу Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50."Южная" группировка войск на Донецком направлении успешно отразила пять атак штурмовых групп 10 горно-штурмовой, 79 десантно-штурмовой, 59 мотопехотной и 3 танковой бригад ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого в ДНР.За сутки уничтожили до 180 военнослужащих противника, 7 БМП, 2 пикапа, боевую машину зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также 2 гаубицы Д-20.Подразделения группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ВСУ провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР, а также успешно отразили три атаки в районах Никольского и Урожайного. Ликвидировали до 35 украинских военнослужащих, 2 броневика, 2 автомобиля, а также гаубицу Д-30.На Красно-Лиманском направлении группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов 68 пехотной, 42 механизированной бригад ВСУ в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР. Противник потерял до 115 человек, три броневика и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении огнем уничтожили до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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