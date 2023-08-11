https://uz.sputniknews.ru/20230811/rossiya-uzbekistan-kazaxstan-gazovyy-soyuz-rasshireniye-37760317.html

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться

Интерес к тройственному газовому союзу проявляют и другие государства.

2023-08-11T10:18+0500

2023-08-11T10:18+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана могут расширить за счет других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Минэнерго РУз подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. При этом Ташкент уточнил, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.По данным энергетического ведомства Узбекистана, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

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