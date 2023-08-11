https://uz.sputniknews.ru/20230811/rossiya-uzbekistan-kazaxstan-gazovyy-soyuz-rasshireniye-37760317.html
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Интерес к тройственному газовому союзу проявляют и другие государства.
2023-08-11T10:18+0500
2023-08-11T10:18+0500
2023-08-11T10:24+0500
в мире
россия
узбекистан
казахстан
газ
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/11/23392192_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_c54988eb3957452e79aa85921ce3a9ce.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана могут расширить за счет других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Минэнерго РУз подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. При этом Ташкент уточнил, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.По данным энергетического ведомства Узбекистана, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
россия
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/11/23392192_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_71cbe371f0177b685017d5c1ac8dbebb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия узбекистан казахстан газ газпром в мире
в мире россия узбекистан казахстан газ газпром в мире
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
10:18 11.08.2023 (обновлено: 10:24 11.08.2023)
Интерес к тройственному газовому союзу проявляют и другие государства.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана могут расширить за счет других стран, сообщает РИА Новости
со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.
"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", — сказал он.
Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Минэнерго РУз подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. При этом Ташкент уточнил, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.
По данным энергетического ведомства Узбекистана, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.
Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По трубопроводам газ поступал в Кыргызстан, на Украину, в Молдову, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.