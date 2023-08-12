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https://uz.sputniknews.ru/20230812/kurort-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-37787852.html
Как не заболеть на отдыхе — врач
Как не заболеть на отдыхе — врач
Летний отдых может быть омрачен простудным или еще каким-нибудь заболеванием. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд правил.
2023-08-12T22:03+0500
2023-08-12T22:03+0500
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мнение эксперта
врач
здоровье
заболевания
отдых
курорт
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Отдых на курорте может улучшить настроение и укрепить здоровье, если не пренебрегать элементарными правилами, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Также она рекомендовала обязательно соблюдать в жару питьевой режим и внимательно относиться к выбору напитков.Кроме того, она напомнила о том, что летом возрастает риск воспалительных заболеваний органов дыхания из-за разницы температур на улице и в помещении.Вместе с тем, она напомнила об опасности тепловых ударов и солнечных ожогов.В заключение врач напомнила о важности использования солнцезащитного крема и наличия в походной аптечке средства от ожогов.Ранее врач объяснила, почему летом качество сна может ухудшиться.
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это интересно мнение эксперта врач здоровье курорт заболевания
это интересно мнение эксперта врач здоровье курорт заболевания

Как не заболеть на отдыхе — врач

22:03 12.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодростки отдыхают во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Подростки отдыхают во Всероссийском детском центре Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Летний отдых может быть омрачен простудным или еще каким-нибудь заболеванием. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд правил.
Отдых на курорте может улучшить настроение и укрепить здоровье, если не пренебрегать элементарными правилами, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.
"Первое правило касается гигиены. Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых", – объяснила специалист.
Также она рекомендовала обязательно соблюдать в жару питьевой режим и внимательно относиться к выбору напитков.
"Вода должна быть чистая, питьевая. Даже если местные жители пьют воду из-под крана и у них все хорошо, человеку, который не привык к этой воде, лучше отдавать предпочтение бутилированной. Осторожность нужно проявлять и тогда, когда мы покупаем напиток на улице или в общественном месте, и туда по нашему желанию добавляют лед. Этот лед не всегда бывает приготовлен из качественной воды, и поэтому может представлять определенную опасность", – предупредила Романенко.
Кроме того, она напомнила о том, что летом возрастает риск воспалительных заболеваний органов дыхания из-за разницы температур на улице и в помещении.
"В помещениях, автомобилях, автобусах обычно работают кондиционеры. Оптимально, если температура при этом не опускается ниже 22 градусов. Но когда людей много, например, в общественном транспорте, кондиционеры настраивают на более низкую температуру. Поэтому, чтобы избежать простуды, лучше всегда носить с собой теплый платок, шарф, кофту или пиджак. Если есть возможность, лучше отойти на безопасное расстояние от работающего кондиционера. Ложиться спать с кондиционером, включенным на условные 16 градусов, опасно, это может привести к заболеваниям верхних и даже нижних дыхательных путей. Нужно следить, чтобы на приборе была установлена оптимальная температура, и чтобы поток воздуха не был направлен на спящего", — рекомендовала врач.
Вместе с тем, она напомнила об опасности тепловых ударов и солнечных ожогов.

"Принимать солнечные ванны нужно до 11 часов и после 17 часов. Одежда должна быть легкая, дышащая, преимущественно светлых тонов. Не забывайте про головной убор, особенно это касается людей, у которых ослаблена система теплообмена, то есть детей, пожилых, а также пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.”, — отметила она.

В заключение врач напомнила о важности использования солнцезащитного крема и наличия в походной аптечке средства от ожогов.
Ранее врач объяснила, почему летом качество сна может ухудшиться.
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