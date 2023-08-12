https://uz.sputniknews.ru/20230812/kurort-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-37787852.html

Как не заболеть на отдыхе — врач

Как не заболеть на отдыхе — врач

Летний отдых может быть омрачен простудным или еще каким-нибудь заболеванием. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать ряд правил.

2023-08-12T22:03+0500

2023-08-12T22:03+0500

2023-08-12T22:03+0500

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Отдых на курорте может улучшить настроение и укрепить здоровье, если не пренебрегать элементарными правилами, рассказала терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.Также она рекомендовала обязательно соблюдать в жару питьевой режим и внимательно относиться к выбору напитков.Кроме того, она напомнила о том, что летом возрастает риск воспалительных заболеваний органов дыхания из-за разницы температур на улице и в помещении.Вместе с тем, она напомнила об опасности тепловых ударов и солнечных ожогов.В заключение врач напомнила о важности использования солнцезащитного крема и наличия в походной аптечке средства от ожогов.Ранее врач объяснила, почему летом качество сна может ухудшиться.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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это интересно мнение эксперта врач здоровье курорт заболевания