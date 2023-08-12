https://uz.sputniknews.ru/20230812/manturov-xodjayev-vstrecha-sotrudnichestvo-37791459.html
Прошла встреча вице-премьеров Узбекистана и России — что обсудили
Прошла встреча вице-премьеров Узбекистана и России — что обсудили
Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев провели переговоры по развитию сотрудничества между двумя странами.
2023-08-12T13:11+0500
2023-08-12T13:11+0500
2023-08-12T13:11+0500
узбекистан
россия
денис мантуров
жамшид ходжаев
встреча
сотрудничество
политика
экономика
минпромторг
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, сообщает Минопромторг РФ.Речь шла о перспективных проектах в области лёгкой промышленности, фармацевтики, автомобильного и железнодорожного машиностроения.В свою очередь, Мантуров отметил плодотворную работу по созданию промышленных парков на территории Узбекистана.Также он напомнил о предстоящей международной выставке-форуме “Россия”, которая стартует в ноябре этого года на ВДНХ в Москве, и пригласил Ходжаева ее посетить.Ранее Sputnik сообщал, насколько реален двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией.
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узбекистан россия денис мантуров жамшид ходжаев встреча сотрудничество политика экономика минпромторг
узбекистан россия денис мантуров жамшид ходжаев встреча сотрудничество политика экономика минпромторг
Прошла встреча вице-премьеров Узбекистана и России — что обсудили
Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев провели переговоры по развитию сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами, сообщает Минопромторг РФ
.
Речь шла о перспективных проектах в области лёгкой промышленности, фармацевтики, автомобильного и железнодорожного машиностроения.
В свою очередь, Мантуров отметил плодотворную работу по созданию промышленных парков на территории Узбекистана.
Также он напомнил о предстоящей международной выставке-форуме “Россия”, которая стартует в ноябре этого года на ВДНХ в Москве, и пригласил Ходжаева ее посетить.
Ранее Sputnik
сообщал, насколько реален двукратный рост торговли между Узбекистаном и Россией.