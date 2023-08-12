https://uz.sputniknews.ru/20230812/proval-vsu-ssha-nedovolstvo-37787009.html

В США высказали недовольство провалом ВСУ

В США высказали недовольство провалом ВСУ

Запад переоценил способности украинских военных использовать присланную им технику.

2023-08-12T10:11+0500

2023-08-12T10:11+0500

2023-08-12T10:11+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

спецоперация

сша

всу

вооружение

военная техника

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0c/37787108_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b201807a61150fbd2f4a620b8f524bff.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Messenger.По его словам, ранее представители стран Запада с оптимизмом смотрели на то, как украинские военные осваивают предоставленные им боевые машины. Однако их надежды не оправдались — за время своего неудавшегося контрнаступления ВСУ потеряли значительный процент от всей выделенной Западом техники.В материале указано, что Украина "теряет вооружение США на поле боя". Среди поставленных Вашингтоном Киеву образцов тяжелой техники больше всего пострадал БМП Bradley. По словам автора статьи, Соединенные Штаты отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.Минобороны РФ 4 августа сообщило, что ВСУ с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.Вертолетная динамика России — приговор ВСУ и НАТО.

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире спецоперация сша всу вооружение военная техника украина