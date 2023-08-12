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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230812/proval-vsu-ssha-nedovolstvo-37787009.html
В США высказали недовольство провалом ВСУ
В США высказали недовольство провалом ВСУ
Запад переоценил способности украинских военных использовать присланную им технику.
2023-08-12T10:11+0500
2023-08-12T10:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
спецоперация
сша
всу
вооружение
военная техника
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Messenger.По его словам, ранее представители стран Запада с оптимизмом смотрели на то, как украинские военные осваивают предоставленные им боевые машины. Однако их надежды не оправдались — за время своего неудавшегося контрнаступления ВСУ потеряли значительный процент от всей выделенной Западом техники.В материале указано, что Украина "теряет вооружение США на поле боя". Среди поставленных Вашингтоном Киеву образцов тяжелой техники больше всего пострадал БМП Bradley. По словам автора статьи, Соединенные Штаты отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.Минобороны РФ 4 августа сообщило, что ВСУ с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.Вертолетная динамика России — приговор ВСУ и НАТО.
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в мире спецоперация сша всу вооружение военная техника украина
в мире спецоперация сша всу вооружение военная техника украина

В США высказали недовольство провалом ВСУ

10:11 12.08.2023
© © Фото : U.S. Transportation CommandОтправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© © Фото : U.S. Transportation Command
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Запад переоценил способности украинских военных использовать присланную им технику.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Западные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей ВСУ в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Messenger.
"Некоторые (западные. — Прим. ред.) наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими платформами и получить возможность использовать их общевойсковым способом", — рассказал изданию военный аналитик Франц-Стефан Гади.
По его словам, ранее представители стран Запада с оптимизмом смотрели на то, как украинские военные осваивают предоставленные им боевые машины. Однако их надежды не оправдались — за время своего неудавшегося контрнаступления ВСУ потеряли значительный процент от всей выделенной Западом техники.
В материале указано, что Украина "теряет вооружение США на поле боя". Среди поставленных Вашингтоном Киеву образцов тяжелой техники больше всего пострадал БМП Bradley. По словам автора статьи, Соединенные Штаты отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.
Минобороны РФ 4 августа сообщило, что ВСУ с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тыс. человек и свыше 4,9 тыс. единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, 9 вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Вертолетная динамика России — приговор ВСУ и НАТО.
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