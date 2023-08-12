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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230812/rossiyskie-voyska-vzyali-chetyre-opornyx-punkta-vsu-pod-kupyanskom-37786793.html
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ под Купянском
Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ под Купянском
ВС РФ взяли под контроль четыре опорника ВСУ на Купянском направлении.
2023-08-12T09:48+0500
2023-08-12T09:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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украина
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Российские военные взяли 4 опорных пункта и 5 наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.По словам офицера, на этом же направлении российские бойцы отразили 7 атак ВСУ. Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка, уточнил Зыбинский.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.Ранее Sputnik писал о том, что является целью наступления ВС России на Купянском направлении.
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спецоперация в мире россия украина всу вооруженные силы безопасность
спецоперация в мире россия украина всу вооруженные силы безопасность

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ под Купянском

09:48 12.08.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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ВС РФ взяли под контроль четыре опорника ВСУ на Купянском направлении.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Российские военные взяли 4 опорных пункта и 5 наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана", — заявил он.
По словам офицера, на этом же направлении российские бойцы отразили 7 атак ВСУ. Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка, уточнил Зыбинский.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.
Ранее Sputnik писал о том, что является целью наступления ВС России на Купянском направлении.
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