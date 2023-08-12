https://uz.sputniknews.ru/20230812/rossiyskie-voyska-vzyali-chetyre-opornyx-punkta-vsu-pod-kupyanskom-37786793.html

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ под Купянском

Российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ под Купянском

ВС РФ взяли под контроль четыре опорника ВСУ на Купянском направлении.

2023-08-12T09:48+0500

2023-08-12T09:48+0500

2023-08-12T09:48+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Российские военные взяли 4 опорных пункта и 5 наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.По словам офицера, на этом же направлении российские бойцы отразили 7 атак ВСУ. Киев пытался занять позиции в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка, уточнил Зыбинский.Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки Украина потеряла более 165 военнослужащих на Купянском направлении.Ранее Sputnik писал о том, что является целью наступления ВС России на Купянском направлении.

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