https://uz.sputniknews.ru/20230812/uzbekistan-pervoklassniki-prezident-podarki-37789871.html

Что получат первоклассники в Узбекистане в подарок от президента — перечень

Что получат первоклассники в Узбекистане в подарок от президента — перечень

Президентский подарок для включает в себя портфель и 11 канцелярских принадлежностей.

2023-08-12T12:12+0500

2023-08-12T12:12+0500

2023-08-12T12:12+0500

узбекистан

президент узбекистана

подарки

школьники

общество

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В преддверии нового учебного года в Узбекистане начали доставку в школы "Президентских подарков" для первоклассников, сообщает МДШО.“Президентский подарок” для первоклассников включает в себя:Все подарки доставят в общеобразовательные школы по числу детей, занесённых электронную базу данных министерства adm.maktab.uz до 25 августа.В этом году первоклассниками общеобразовательных школ республики станут 732 960 детей. В связи с этим, для них закупают “Президентские подарки" и доставляют в регионы через районные отделения министерства дошкольного и школьного образования.

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