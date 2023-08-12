https://uz.sputniknews.ru/20230812/uzbekistan-pervoklassniki-prezident-podarki-37789871.html
Что получат первоклассники в Узбекистане в подарок от президента — перечень
Что получат первоклассники в Узбекистане в подарок от президента — перечень
Президентский подарок для включает в себя портфель и 11 канцелярских принадлежностей.
2023-08-12T12:12+0500
2023-08-12T12:12+0500
2023-08-12T12:12+0500
узбекистан
президент узбекистана
подарки
школьники
общество
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В преддверии нового учебного года в Узбекистане начали доставку в школы "Президентских подарков" для первоклассников, сообщает МДШО.“Президентский подарок” для первоклассников включает в себя:Все подарки доставят в общеобразовательные школы по числу детей, занесённых электронную базу данных министерства adm.maktab.uz до 25 августа.В этом году первоклассниками общеобразовательных школ республики станут 732 960 детей. В связи с этим, для них закупают “Президентские подарки" и доставляют в регионы через районные отделения министерства дошкольного и школьного образования.
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узбекистан президент узбекистана подарки школьники общество
узбекистан президент узбекистана подарки школьники общество
Что получат первоклассники в Узбекистане в подарок от президента — перечень
Президентский подарок для первоклашек включает портфель и 11 видов канцелярских принадлежностей.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
В преддверии нового учебного года в Узбекистане начали доставку в школы "Президентских подарков" для первоклассников, сообщает МДШО.
“Президентский подарок” для первоклассников включает в себя:
Все подарки доставят в общеобразовательные школы по числу детей, занесённых электронную базу данных министерства adm.maktab.uz до 25 августа.
В этом году первоклассниками общеобразовательных школ республики станут 732 960 детей. В связи с этим, для них закупают “Президентские подарки" и доставляют в регионы через районные отделения министерства дошкольного и школьного образования.