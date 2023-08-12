В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
В программе двухдневного фестиваля в Хорезмской области Узбекистана — выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня в Хиве начался фестиваль дыни “Qovun sayli” сообщает Министерство культуры и туризма Узбекистана.
Он проходит на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a”.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
В нем участвуют представители всех регионов Узбекистана: фермерские хозяйства, государственные и частные организации.
Ароматная продукция разместилась в 66 павильонах на площади 40 га.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.
Посетителям предлагают кондитерские изделия, овощи, фрукты, мед, мясо и рыбу, изделия народных промыслов.
Кроме того, местных и иностранных гостей ждет концертная программа.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит дыня в разных странах — инфографика.