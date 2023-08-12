https://uz.sputniknews.ru/20230812/xiva-festival-dynya-avgust-2023-37792903.html

В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать

В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать

В программе двухдневного фестиваля в Хорезмской области Узбекистана — выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.

2023-08-12T14:40+0500

2023-08-12T14:40+0500

2023-08-12T14:40+0500

узбекистан

хорезмская область

хива

фестиваль

дыня

общество

культура

выставка

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня в Хиве начался фестиваль дыни “Qovun sayli” сообщает Министерство культуры и туризма Узбекистана.Он проходит на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a”.В нем участвуют представители всех регионов Узбекистана: фермерские хозяйства, государственные и частные организации.Ароматная продукция разместилась в 66 павильонах на площади 40 га.Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.Посетителям предлагают кондитерские изделия, овощи, фрукты, мед, мясо и рыбу, изделия народных промыслов.Кроме того, местных и иностранных гостей ждет концертная программа.Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит дыня в разных странах — инфографика.

узбекистан

хорезмская область

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