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https://uz.sputniknews.ru/20230812/xiva-festival-dynya-avgust-2023-37792903.html
В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать
В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать
В программе двухдневного фестиваля в Хорезмской области Узбекистана — выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.
2023-08-12T14:40+0500
2023-08-12T14:40+0500
узбекистан
хорезмская область
хива
фестиваль
дыня
общество
культура
выставка
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня в Хиве начался фестиваль дыни “Qovun sayli” сообщает Министерство культуры и туризма Узбекистана.Он проходит на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a”.В нем участвуют представители всех регионов Узбекистана: фермерские хозяйства, государственные и частные организации.Ароматная продукция разместилась в 66 павильонах на площади 40 га.Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.Посетителям предлагают кондитерские изделия, овощи, фрукты, мед, мясо и рыбу, изделия народных промыслов.Кроме того, местных и иностранных гостей ждет концертная программа.Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит дыня в разных странах — инфографика.
узбекистан
хорезмская область
хива
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узбекистан хорезмская область хива фестиваль общество культура выставка фото
узбекистан хорезмская область хива фестиваль общество культура выставка фото

В Хиве проходит фестиваль дыни — какие сорта можно попробовать

14:40 12.08.2023
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни Qovun sayli - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Комитет по туризму
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В программе двухдневного фестиваля в Хорезмской области Узбекистана — выставки плодоовощной продукции, кондитерских изделий, народных ремесел.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня в Хиве начался фестиваль дыни “Qovun sayli” сообщает Министерство культуры и туризма Узбекистана.
Он проходит на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника “Ichan-qal’a”.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни Qovun sayli - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
В нем участвуют представители всех регионов Узбекистана: фермерские хозяйства, государственные и частные организации.
Ароматная продукция разместилась в 66 павильонах на площади 40 га.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни Qovun sayli - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.
Посетителям предлагают кондитерские изделия, овощи, фрукты, мед, мясо и рыбу, изделия народных промыслов.
Кроме того, местных и иностранных гостей ждет концертная программа.
© Комитет по туризмуВ настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни Qovun sayli - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В настоящее время в Хиве проходит фестиваль дыни "Qovun sayli"
© Комитет по туризму
Ранее Sputnik подсчитал, сколько стоит дыня в разных странах — инфографика.
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