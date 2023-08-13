https://uz.sputniknews.ru/20230813/avtomobilnyye-zapchasti-nelzya-ekonomit-otvet-eksperta-37812303.html
На каких автомобильных запчастях нельзя экономить — ответ эксперта
На каких автомобильных запчастях нельзя экономить — ответ эксперта
В автомобилях есть комплектующие, на замене которых опасно экономить
2023-08-13T22:04+0500
2023-08-13T22:04+0500
2023-08-13T22:04+0500
автомобили
запчасти
безопасность
шины
техобслуживание
дтп
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Экономия на техническом обслуживании автомобиля всегда оборачивается или риском попасть в ДТП, или лишними расходами в будущем, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщает радио Sputnik.В первую очередь нужно поддерживать в хорошем состоянии те системы и детали транспортного средства, которые обеспечивают безопасность движения, отмечает эксперт.Эксперт напомнил об ответственности автовладельца за исправное состояние машины.
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авто машины запчасти опасность экономия эксперт вице-президент национальный автомобильный союз антон шапарин техническое обслуживание дтп безопасность
авто машины запчасти опасность экономия эксперт вице-президент национальный автомобильный союз антон шапарин техническое обслуживание дтп безопасность
На каких автомобильных запчастях нельзя экономить — ответ эксперта
В автомобилях есть комплектующие, на замене которых опасно экономить.
Экономия на техническом обслуживании автомобиля всегда оборачивается или риском попасть в ДТП, или лишними расходами в будущем, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщает радио Sputnik
.
В первую очередь нужно поддерживать в хорошем состоянии те системы и детали транспортного средства, которые обеспечивают безопасность движения, отмечает эксперт.
"Нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью, то есть на шинах и тормозах. Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию. При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернется большими расходами в будущем. Аналогичная ситуация с кузовным ремонтом: коррозия — такая штука, что если она началась, нужно действовать немедленно", — рассказал Антон Шапарин.
Эксперт напомнил об ответственности автовладельца за исправное состояние машины.
"Автомобиль — это не только средство передвижения, но еще и ответственность. В том числе перед другими людьми. Если ты сегодня сэкономил на техобслуживании, то завтра можешь в кого-то врезаться или сбить кого-то. К глубокому сожалению, экономить на машине нельзя", — заключил Антон Шапарин.