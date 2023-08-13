На каких автомобильных запчастях нельзя экономить — ответ эксперта

"Нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью, то есть на шинах и тормозах. Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию. При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернется большими расходами в будущем. Аналогичная ситуация с кузовным ремонтом: коррозия — такая штука, что если она началась, нужно действовать немедленно", — рассказал Антон Шапарин.