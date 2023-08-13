https://uz.sputniknews.ru/20230813/ii-igry-stran-sng-sbornaya-uzbekistan-futzal-bronzovaya-medal-37815518.html
II Игры стран СНГ: сборной Узбекистана по футзалу вручили бронзу
II Игры стран СНГ: сборной Узбекистана по футзалу вручили бронзу
Первое место в соревнованиях по мини-футболу заняла Россия, а серебро досталось сборной команде Кыргызстана
2023-08-13T17:53+0500
2023-08-13T17:53+0500
2023-08-13T17:56+0500
спорт
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игры стран снг
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Бронзу II Игр стран СНГ завоевала сборная Узбекистана с 7 очками, сообщает Исполком СНГ. В очной встрече узбекистанцы уступили соперникам из Кыргызстана.Золото состязаний забирает Россия с 10 очками в 4 матчах, на втором месте — Кыргызстан и 7 очков в активе.Торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира по мини-футболу среди спортсменов не старше 19 лет в рамках Игр состоялась в Минске. Награды спортсменам вручил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
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узбекистан россия кыргызстан минск игры стран снг турнир мини-футбол футзал бронза бронзовая медаль состязания сборная команда награждение первый заместитель генерального секретаря снг леонид анфимов
узбекистан россия кыргызстан минск игры стран снг турнир мини-футбол футзал бронза бронзовая медаль состязания сборная команда награждение первый заместитель генерального секретаря снг леонид анфимов
II Игры стран СНГ: сборной Узбекистана по футзалу вручили бронзу
17:53 13.08.2023 (обновлено: 17:56 13.08.2023)
Первое место в соревнованиях по мини-футболу заняла Россия, а серебро досталось сборной команде Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Бронзу II Игр стран СНГ завоевала сборная Узбекистана с 7 очками, сообщает Исполком СНГ
. В очной встрече узбекистанцы уступили соперникам из Кыргызстана.
Золото состязаний забирает Россия с 10 очками в 4 матчах, на втором месте — Кыргызстан и 7 очков в активе.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира по мини-футболу среди спортсменов не старше 19 лет в рамках Игр состоялась в Минске.
Награды спортсменам вручил первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.