https://uz.sputniknews.ru/20230813/nato-ojidala-chudes-kontrnastupleniye-ukraina-37803802.html

НАТО ожидала чудес от контрнаступления Украины — СМИ

НАТО ожидала чудес от контрнаступления Украины — СМИ

Неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками

2023-08-13T13:21+0500

2023-08-13T13:21+0500

2023-08-13T13:27+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

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техника

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо — его Киев обещал альянсу, сообщает РИА Новости.Как отмечает издание, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками. Так, один украинский чиновник упрекнул НАТО в безвольности, поскольку она якобы должным образом не отвечает на действия России.Автор статьи считает, что "самое время... более серьезно размышлять над... долгосрочными планами войны, которые, возможно, наконец создадут условия для рассмотрения возможности некоего мира".Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

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