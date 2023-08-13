https://uz.sputniknews.ru/20230813/po-sledam-fidelya-tashkenttsy-rasskaz-vstrecha-znamenityy-kubinets-37800926.html

По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца

По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца

Легендарному команданте Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 97 лет

2023-08-13T15:19+0500

2023-08-13T15:19+0500

2023-08-13T15:33+0500

ташкент

узбекистан

фидель кастро

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ташкентцы

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Фидель Кастро приехал в Узбекистан в мае 1963 года. Тогда он побывал в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области, Ферганской долине, и даже принимал участие в открытии Ташморя. В далеком 1963-м Аъло Ходжаев был в числе тысяч ташкентцев, вышедших на улицы города, чтобы приветствовать легендарного команданте. Не менее яркими воспоминаниями делится Абдухалил Абдужамилов. В те годы его отец Абдужамиль Маткабулов был председателем знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон". После этого ребята повязали Фиделю красный пионерский галстук. Отдохнув с дороги, в местном Дворце культуры кубинский лидер встретился не только с тружениками Орджоникидзевского района, где находился колхоз, но и трудящимися из ближайших районов. Фиделю рукоплескали. Абдужамиль Маткабулов надел на дорогого гостя национальный узбекский халат и тюбетейку. Эти фотографии стали историческими. Своими воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро Аъло Ходжаев и Абдухалил Абдужамилов поделились с корреспондентом Sputnik. Об этом подробнее — в нашем сюжете.

ташкент

узбекистан

куба

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