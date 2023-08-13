По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца

Фидель Кастро приехал в Узбекистан в мае 1963 года. Тогда он побывал в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области, Ферганской долине, и даже принимал участие в открытии Ташморя. В далеком 1963-м Аъло Ходжаев был в числе тысяч ташкентцев, вышедших на улицы города, чтобы приветствовать легендарного команданте. Не менее яркими воспоминаниями делится Абдухалил Абдужамилов. В те годы его отец Абдужамиль Маткабулов был председателем знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон". После этого ребята повязали Фиделю красный пионерский галстук. Отдохнув с дороги, в местном Дворце культуры кубинский лидер встретился не только с тружениками Орджоникидзевского района, где находился колхоз, но и трудящимися из ближайших районов. Фиделю рукоплескали. Абдужамиль Маткабулов надел на дорогого гостя национальный узбекский халат и тюбетейку. Эти фотографии стали историческими. Своими воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро Аъло Ходжаев и Абдухалил Абдужамилов поделились с корреспондентом Sputnik. Об этом подробнее — в нашем сюжете.
Легендарному команданте Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 97 лет. Каким его запомнили ташкентцы и что вспоминает о встрече с кубинским лидером сын председателя знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон" (Красный Узбекистан) — в материале Sputnik.
Фидель Кастро приехал в Узбекистан в мае 1963 года. Тогда он побывал в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области, Ферганской долине, и даже принимал участие в открытии Ташморя.
"Он любил Узбекистан. Мало кому известно, что, когда скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов, на Кубе, единственной стране в мире, был объявлен траур. Этот траур начался в 6.00 утра. Это было проявление глубокого уважения к Узбекистану", — рассказывает журналист и философ Аъло Ходжаев.
В далеком 1963-м Аъло Ходжаев был в числе тысяч ташкентцев, вышедших на улицы города, чтобы приветствовать легендарного команданте.
"Такого восторженного ликования, которое мы все испытывали в день приезда Фиделя Кастро я не помню, но разве что, когда Гагарин прилетал. Он приехал в Ташкент, и они вместе с Шарафом Рашидовым ехали очевидно из резиденции Рашидова в сторону города, со стороны Луначарского шоссе. Тысячи людей собрались с флажками по ходу движения его картежа. Все кричали: "Вива Куба! Вива Фидель!". Такой восторг был!", — вспоминает Аъло Ходжаев.
Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"
"Мы были школьниками, нас вывели к его автомобилю, и мы встречали Фиделя Кастро. Нам дали в руки флажки, государственный флаг Кубы и цветы. Мы подбежали к нему и кричали "Вива Куба! Вива Фидель!", — вспоминает Абдухалил Абдужамилов.
Отдохнув с дороги, в местном Дворце культуры кубинский лидер встретился не только с тружениками Орджоникидзевского района, где находился колхоз, но и трудящимися из ближайших районов. Фиделю рукоплескали. Абдужамиль Маткабулов надел на дорогого гостя национальный узбекский халат и тюбетейку. Эти фотографии стали историческими.