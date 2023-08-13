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https://uz.sputniknews.ru/20230813/po-sledam-fidelya-tashkenttsy-rasskaz-vstrecha-znamenityy-kubinets-37800926.html
По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца
По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца
Легендарному команданте Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 97 лет
2023-08-13T15:19+0500
2023-08-13T15:33+0500
ташкент
узбекистан
фидель кастро
куба
куба
лидер
день рождения
встреча
ташкентцы
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Фидель Кастро приехал в Узбекистан в мае 1963 года. Тогда он побывал в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области, Ферганской долине, и даже принимал участие в открытии Ташморя. В далеком 1963-м Аъло Ходжаев был в числе тысяч ташкентцев, вышедших на улицы города, чтобы приветствовать легендарного команданте. Не менее яркими воспоминаниями делится Абдухалил Абдужамилов. В те годы его отец Абдужамиль Маткабулов был председателем знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон". После этого ребята повязали Фиделю красный пионерский галстук. Отдохнув с дороги, в местном Дворце культуры кубинский лидер встретился не только с тружениками Орджоникидзевского района, где находился колхоз, но и трудящимися из ближайших районов. Фиделю рукоплескали. Абдужамиль Маткабулов надел на дорогого гостя национальный узбекский халат и тюбетейку. Эти фотографии стали историческими. Своими воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро Аъло Ходжаев и Абдухалил Абдужамилов поделились с корреспондентом Sputnik. Об этом подробнее — в нашем сюжете.
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фидель кастро легендарный команданте визит узбекистан ташкент воспоминания ташкентцы самарканд ташкентская область ферганская долина открытие ташморе
фидель кастро легендарный команданте визит узбекистан ташкент воспоминания ташкентцы самарканд ташкентская область ферганская долина открытие ташморе

По следам Фиделя: ташкентцы рассказали, как встречали знаменитого кубинца

15:19 13.08.2023 (обновлено: 15:33 13.08.2023)
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Легендарному команданте Фиделю Кастро 13 августа исполнилось бы 97 лет. Каким его запомнили ташкентцы и что вспоминает о встрече с кубинским лидером сын председателя знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон" (Красный Узбекистан) — в материале Sputnik.
Фидель Кастро приехал в Узбекистан в мае 1963 года. Тогда он побывал в Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области, Ферганской долине, и даже принимал участие в открытии Ташморя.
© Sputnik / Василий Малышев

Встреча Фиделя Кастро на аэродроме в Ташкенте

Встреча Фиделя Кастро на аэродроме в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Василий Малышев

Встреча Фиделя Кастро на аэродроме в Ташкенте

© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов

© Sputnik / Михаил Кухтарев

Фидель Кастро в одном из узбекских колхозов

Фидель Кастро в одном из узбекских колхозов - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Михаил Кухтарев

Фидель Кастро в одном из узбекских колхозов

© Sputnik / Сергей Смирнов

Во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

Во время посещения колхоза &quot;Красный Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Сергей Смирнов

Во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро выступает на встрече в колхозе "Красный Узбекистан"

Фидель Кастро выступает на встрече в колхозе &quot;Красный Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро выступает на встрече в колхозе "Красный Узбекистан"

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов беседуют с чабаном

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов беседуют с чабаном - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов беседуют с чабаном

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

© Sputnik / Василий Малышев

Пионеры тепло встречают кубинского гостя

Пионеры тепло встречают кубинского гостя - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Василий Малышев

Пионеры тепло встречают кубинского гостя

© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро в Ташкенте

Фидель Кастро в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро в Ташкенте

1/13
© Sputnik / Василий Малышев

Встреча Фиделя Кастро на аэродроме в Ташкенте

2/13
© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

3/13
© Sputnik / Василий Малышев

Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро

4/13
© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов

5/13
© Sputnik / Михаил Кухтарев

Фидель Кастро в одном из узбекских колхозов

6/13
© Sputnik / Сергей Смирнов

Во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

7/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро выступает на встрече в колхозе "Красный Узбекистан"

8/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

9/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

10/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро и первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов беседуют с чабаном

11/13
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро осматривает достопримечательности Самарканда

12/13
© Sputnik / Василий Малышев

Пионеры тепло встречают кубинского гостя

13/13
© Sputnik / А. Ляпин

Фидель Кастро в Ташкенте

"Он любил Узбекистан. Мало кому известно, что, когда скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов, на Кубе, единственной стране в мире, был объявлен траур. Этот траур начался в 6.00 утра. Это было проявление глубокого уважения к Узбекистану", — рассказывает журналист и философ Аъло Ходжаев.
© Sputnik / Василий МалышевЖители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Жители Ташкента горячо приветствуют Фиделя Кастро . Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
В далеком 1963-м Аъло Ходжаев был в числе тысяч ташкентцев, вышедших на улицы города, чтобы приветствовать легендарного команданте.

"Такого восторженного ликования, которое мы все испытывали в день приезда Фиделя Кастро я не помню, но разве что, когда Гагарин прилетал. Он приехал в Ташкент, и они вместе с Шарафом Рашидовым ехали очевидно из резиденции Рашидова в сторону города, со стороны Луначарского шоссе. Тысячи людей собрались с флажками по ходу движения его картежа. Все кричали: "Вива Куба! Вива Фидель!". Такой восторг был!", — вспоминает Аъло Ходжаев.

© Sputnik / Василий МалышевВысокого гостя приветствуют строители Ташкентского водохранилища
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Высокого гостя приветствуют строители Ташкентского водохранилища. Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
Не менее яркими воспоминаниями делится Абдухалил Абдужамилов. В те годы его отец Абдужамиль Маткабулов был председателем знаменитого колхоза "Кзыл Узбекистон".
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

Фидель Кастро во время посещения колхоза &quot;Красный Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

Фидель Кастро во время посещения колхоза &quot;Красный Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

1/2
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

2/2
© Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"

"Мы были школьниками, нас вывели к его автомобилю, и мы встречали Фиделя Кастро. Нам дали в руки флажки, государственный флаг Кубы и цветы. Мы подбежали к нему и кричали "Вива Куба! Вива Фидель!", — вспоминает Абдухалил Абдужамилов.
© Sputnik / Василий МалышевФидель Кастро во время встречи с пионерами
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро Рус. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Фидель Кастро во время встречи с пионерами. Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
После этого ребята повязали Фиделю красный пионерский галстук.
© Sputnik / Василий МалышевФидель Кастро во время встречи с пионерами
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Фидель Кастро во время встречи с пионерами. Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
Отдохнув с дороги, в местном Дворце культуры кубинский лидер встретился не только с тружениками Орджоникидзевского района, где находился колхоз, но и трудящимися из ближайших районов. Фиделю рукоплескали. Абдужамиль Маткабулов надел на дорогого гостя национальный узбекский халат и тюбетейку. Эти фотографии стали историческими.
© Sputnik / Василий МалышевФидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан"
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Фидель Кастро во время посещения колхоза "Красный Узбекистан". Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
Своими воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро Аъло Ходжаев и Абдухалил Абдужамилов поделились с корреспондентом Sputnik. Об этом подробнее — в нашем сюжете.
© Sputnik / Василий МалышевКастро прощается с жителями Ташкента
Визит в СССР Председателя Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро Рус. 26 апреля - 3 июня 1963 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Кастро прощается с жителями Ташкента. Архивное фото
© Sputnik / Василий Малышев
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