https://uz.sputniknews.ru/20230813/ssha-vozmuscheniye-rossiya-novyy-soyuznik-37804447.html

В США возмущены тем, что у России новый союзник

В США возмущены тем, что у России новый союзник

В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украине, Кремль укрепляет влияние на Ближнем Востоке

2023-08-13T14:04+0500

2023-08-13T14:04+0500

2023-08-13T14:07+0500

россия

ливан

сша

союзник

средиземноморье

сотрудничество

туризм

образование

спорт

культура

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут положить начало концу влияния США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek, сообщает РИА Новости.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона.Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.

россия

ливан

средиземноморье

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