https://uz.sputniknews.ru/20230813/ssha-vozmuscheniye-rossiya-novyy-soyuznik-37804447.html
В США возмущены тем, что у России новый союзник
В США возмущены тем, что у России новый союзник
В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украине, Кремль укрепляет влияние на Ближнем Востоке
2023-08-13T14:04+0500
2023-08-13T14:04+0500
2023-08-13T14:07+0500
россия
ливан
сша
союзник
средиземноморье
сотрудничество
туризм
образование
спорт
культура
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут положить начало концу влияния США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek, сообщает РИА Новости.Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона.Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.
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россия ливан новый союзник возмущение сша администрация джо байден москва сша ближний восток средиземноморье
россия ливан новый союзник возмущение сша администрация джо байден москва сша ближний восток средиземноморье
В США возмущены тем, что у России новый союзник
14:04 13.08.2023 (обновлено: 14:07 13.08.2023)
В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украине, Кремль укрепляет влияние на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Укрепляющиеся отношения между Россией и Ливаном могут положить начало концу влияния США на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Том О’Коннор в газете Newsweek
, сообщает РИА Новости
.
“В то время, как администрация Джо Байдена сосредоточена на помощи Украине, Кремль без лишнего шума реализует свое растущее влияние на Ближнем Востоке. В сближении с Ливаном, стратегически важной страной Средиземноморья, Москва может обрести доступ к новому порту и коммерческим рынкам”, — отметил автор статьи.
Россия активно инвестирует средства в инициативы, направленные на взаимодействие с ливанской молодежью, особенно в сфере образования, спорта и культуры. В рамках этих проектов некоторые граждане Ливана уже приехали в Россию, отметил колумнист.
По словам О’Коннора, Россия также заинтересована в энергетической безопасности региона.
“Российские компании могут получить более широкий доступ к энергетическому сектору и природным ресурсам Ливана, что включает в себя запуск совместных проектов”, –
прокомментировал ситуацию изданию Newsweek эксперт Российского совета по международным делам
, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
и преподаватель МГИМО Игорь Матвеев
.
Автор статьи также подчеркнул, что кандидат в президенты Ливана Сулейман Франжье остается надежным партнером и союзником России.
Ранее сообщалось, что Ливан и Россия ищут пути укрепления сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд вопросов в этой сфере.