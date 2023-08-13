https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-novaya-magisterskaya-programma-meditsinskaya-injeneriya-37801425.html

В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии

В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии

Новую магистерскую программу по мединженерии создадут совместно с Рижским техническим университетом

2023-08-13T11:15+0500

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2023-08-13T11:18+0500

узбекистан

образование

высшее образование

медицина

инженер

проект

сотрудничество

посол

латвия

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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Цель создания в Узбекистане магистерской программы по медицинской инженерии с ее дальнейшим внедрением в систему образования — подготовка востребованных специалистов в области использования и управления высокотехнологичного медоборудования и технологий, сообщает ИА "Дунё".Этот и другие вопросы в ходе видеовстречи обсудили посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов и директор Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета (РТУ), профессор Юрийс Дехтяр.Как отмечалось, РТУ вошел в состав консорциума из 9 вузов для реализации в Узбекистане проекта по подготовке специалистов в области медицинской инженерии на основе инновационных учебных программ (curricula).Стоимость проекта — около $0,51 млн. Сроки реализации — 2023-2025 годы.Кроме новой магистерской программы по мединженерии, проект также предусматривает создание:Программа будет ориентирована как на бакалавров с техническим образованием, так и на тех, кто имеет базовое медицинское образование.Как подчеркивается в сообщении, такой принцип подготовки специалистов будет реализован в системе высшего образования Узбекистана впервые.По итогам встречи достигнута договоренность по совместной проработке вопроса организации в сентябре этого года тренингов для 40 медицинских и технических работников из Узбекистана на базе Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Рижского университета им. Страдыня.

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узбекистан латвия посол видеовстреча сотрудничество магистерская программа медицинская инженерия кадамбай султанов директор институт биомедицинской инженерии и нанотехнологий рижский технический университет рту профессор юрийс дехтяр система образования