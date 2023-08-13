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https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-novaya-magisterskaya-programma-meditsinskaya-injeneriya-37801425.html
В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии
В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии
Новую магистерскую программу по мединженерии создадут совместно с Рижским техническим университетом
2023-08-13T11:15+0500
2023-08-13T11:18+0500
узбекистан
образование
высшее образование
медицина
инженер
проект
сотрудничество
посол
латвия
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ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Цель создания в Узбекистане магистерской программы по медицинской инженерии с ее дальнейшим внедрением в систему образования — подготовка востребованных специалистов в области использования и управления высокотехнологичного медоборудования и технологий, сообщает ИА "Дунё".Этот и другие вопросы в ходе видеовстречи обсудили посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов и директор Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета (РТУ), профессор Юрийс Дехтяр.Как отмечалось, РТУ вошел в состав консорциума из 9 вузов для реализации в Узбекистане проекта по подготовке специалистов в области медицинской инженерии на основе инновационных учебных программ (curricula).Стоимость проекта — около $0,51 млн. Сроки реализации — 2023-2025 годы.Кроме новой магистерской программы по мединженерии, проект также предусматривает создание:Программа будет ориентирована как на бакалавров с техническим образованием, так и на тех, кто имеет базовое медицинское образование.Как подчеркивается в сообщении, такой принцип подготовки специалистов будет реализован в системе высшего образования Узбекистана впервые.По итогам встречи достигнута договоренность по совместной проработке вопроса организации в сентябре этого года тренингов для 40 медицинских и технических работников из Узбекистана на базе Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Рижского университета им. Страдыня.
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узбекистан латвия посол видеовстреча сотрудничество магистерская программа медицинская инженерия кадамбай султанов директор институт биомедицинской инженерии и нанотехнологий рижский технический университет рту профессор юрийс дехтяр система образования
узбекистан латвия посол видеовстреча сотрудничество магистерская программа медицинская инженерия кадамбай султанов директор институт биомедицинской инженерии и нанотехнологий рижский технический университет рту профессор юрийс дехтяр система образования

В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии

11:15 13.08.2023 (обновлено: 11:18 13.08.2023)
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
Медицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
© Sputnik / Алексей Насыров
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Новую магистерскую программу по мединженерии создадут совместно с Рижским техническим университетом.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Цель создания в Узбекистане магистерской программы по медицинской инженерии с ее дальнейшим внедрением в систему образования — подготовка востребованных специалистов в области использования и управления высокотехнологичного медоборудования и технологий, сообщает ИА "Дунё".
Этот и другие вопросы в ходе видеовстречи обсудили посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов и директор Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета (РТУ), профессор Юрийс Дехтяр.
© ИА "Дунё"Видеовстреча посла Узбекистана в Латвии Кадамбая Султанова и директора Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета Юрийса Дехтяра
Видеовстреча посла Узбекистана в Латвии Кадамбая Султанова и директора Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета Юрийса Дехтяра - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2023
Видеовстреча посла Узбекистана в Латвии Кадамбая Султанова и директора Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета Юрийса Дехтяра
© ИА "Дунё"
"Стороны обсудили перспективы практического сотрудничества с Институтом биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ в сфере подготовки в Узбекистане специалистов медико-технического профиля", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, РТУ вошел в состав консорциума из 9 вузов для реализации в Узбекистане проекта по подготовке специалистов в области медицинской инженерии на основе инновационных учебных программ (curricula).
Стоимость проекта — около $0,51 млн. Сроки реализации — 2023-2025 годы.
Кроме новой магистерской программы по мединженерии, проект также предусматривает создание:
12 новых специализированных курсов для магистрантов;
4 новых курса-тренинга;
1 веб-платформы на базе Массовых открытых онлайн-курсов (Massive Open Online Courses - MOOC) с размещением материалов тренингов;
7 студенческих лабораторий (при вузах);
3 региональных центра повышения квалификации (в Андижане, Бухаре и Ташкенте);
общества медиков-инженеров.
"...ежегодно 80 магистрантов будут обучаться по новой программе, свыше 200 технических специалистов (в т.ч. безработных) будут проходить обучение и повышать квалификацию в учебных центрах", — уточняют в сообщении.
Программа будет ориентирована как на бакалавров с техническим образованием, так и на тех, кто имеет базовое медицинское образование.
Как подчеркивается в сообщении, такой принцип подготовки специалистов будет реализован в системе высшего образования Узбекистана впервые.
По итогам встречи достигнута договоренность по совместной проработке вопроса организации в сентябре этого года тренингов для 40 медицинских и технических работников из Узбекистана на базе Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Рижского университета им. Страдыня.
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