В Узбекистане появится магистерская программа по медицинской инженерии
11:15 13.08.2023 (обновлено: 11:18 13.08.2023)
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
© Sputnik / Алексей Насыров/
Новую магистерскую программу по мединженерии создадут совместно с Рижским техническим университетом.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Цель создания в Узбекистане магистерской программы по медицинской инженерии с ее дальнейшим внедрением в систему образования — подготовка востребованных специалистов в области использования и управления высокотехнологичного медоборудования и технологий, сообщает ИА "Дунё".
Этот и другие вопросы в ходе видеовстречи обсудили посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов и директор Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета (РТУ), профессор Юрийс Дехтяр.
© ИА "Дунё"Видеовстреча посла Узбекистана в Латвии Кадамбая Султанова и директора Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета Юрийса Дехтяра
Видеовстреча посла Узбекистана в Латвии Кадамбая Султанова и директора Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий Рижского технического университета Юрийса Дехтяра
"Стороны обсудили перспективы практического сотрудничества с Институтом биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ в сфере подготовки в Узбекистане специалистов медико-технического профиля", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, РТУ вошел в состав консорциума из 9 вузов для реализации в Узбекистане проекта по подготовке специалистов в области медицинской инженерии на основе инновационных учебных программ (curricula).
Стоимость проекта — около $0,51 млн. Сроки реализации — 2023-2025 годы.
Кроме новой магистерской программы по мединженерии, проект также предусматривает создание:
12 новых специализированных курсов для магистрантов;
4 новых курса-тренинга;
1 веб-платформы на базе Массовых открытых онлайн-курсов (Massive Open Online Courses - MOOC) с размещением материалов тренингов;
7 студенческих лабораторий (при вузах);
3 региональных центра повышения квалификации (в Андижане, Бухаре и Ташкенте);
общества медиков-инженеров.
"...ежегодно 80 магистрантов будут обучаться по новой программе, свыше 200 технических специалистов (в т.ч. безработных) будут проходить обучение и повышать квалификацию в учебных центрах", — уточняют в сообщении.
Программа будет ориентирована как на бакалавров с техническим образованием, так и на тех, кто имеет базовое медицинское образование.
Как подчеркивается в сообщении, такой принцип подготовки специалистов будет реализован в системе высшего образования Узбекистана впервые.
По итогам встречи достигнута договоренность по совместной проработке вопроса организации в сентябре этого года тренингов для 40 медицинских и технических работников из Узбекистана на базе Института биомедицинской инженерии и нанотехнологий РТУ, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Рижского университета им. Страдыня.