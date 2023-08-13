https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-vyvoz-musor-klassicheskaya-muzyka-37801919.html

В Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку — рассказываем почему

В Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку — рассказываем почему

Руководитель компании, внедривший такой метод, рассказал почему привычный клаксон заменили на классическую музыку, кто подбирает плей-лист и какова реакция людей на такое нововведение

2023-08-13T20:13+0500

2023-08-13T20:13+0500

2023-08-13T20:13+0500

экология

мусор

вывоз мусора

узбекистан

классическая музыка

ташкентская область

кашкадарьинская область

бухара

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В Ташкенте мусор стали вывозить под композиции Бетховена и Эйнауди. Такой эксперимент внедрила одна из компаний по вывозу отходов из-за большого числа жалоб жителей районов на звуковой сигнал мусоровозов.Мусоровозы с оповещением из мелодий музыкальной классики уже начали использовать в Ташкентской и Кашкадарьинской областях, а также в Бухаре.Жители к нововведению отнеслись с интересом, а успешно протестировав новый метод в выбранных регионах, его планируют внедрить по всей республике.

узбекистан

ташкентская область

кашкадарьинская область

бухара

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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