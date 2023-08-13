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https://uz.sputniknews.ru/20230813/uzbekistan-vyvoz-musor-klassicheskaya-muzyka-37801919.html
В Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку — рассказываем почему
В Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку — рассказываем почему
Руководитель компании, внедривший такой метод, рассказал почему привычный клаксон заменили на классическую музыку, кто подбирает плей-лист и какова реакция людей на такое нововведение
2023-08-13T20:13+0500
2023-08-13T20:13+0500
экология
мусор
вывоз мусора
узбекистан
классическая музыка
ташкентская область
кашкадарьинская область
бухара
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В Ташкенте мусор стали вывозить под композиции Бетховена и Эйнауди. Такой эксперимент внедрила одна из компаний по вывозу отходов из-за большого числа жалоб жителей районов на звуковой сигнал мусоровозов.Мусоровозы с оповещением из мелодий музыкальной классики уже начали использовать в Ташкентской и Кашкадарьинской областях, а также в Бухаре.Жители к нововведению отнеслись с интересом, а успешно протестировав новый метод в выбранных регионах, его планируют внедрить по всей республике.
узбекистан
ташкентская область
кашкадарьинская область
бухара
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Элина Бекназарова
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узбекистан ташкентская область кашкадарьинская область вывоз мусора классическая музыка бетховен эйнауди звуковой сигнал мусоровоз жалобы хабибулла хусанов
узбекистан ташкентская область кашкадарьинская область вывоз мусора классическая музыка бетховен эйнауди звуковой сигнал мусоровоз жалобы хабибулла хусанов

В Узбекистане стали вывозить мусор под классическую музыку — рассказываем почему

20:13 13.08.2023
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Руководитель компании, внедривший такой метод, рассказал почему привычный клаксон заменили на классическую музыку, кто подбирает плей-лист и какова реакция людей на такое нововведение.
В Ташкенте мусор стали вывозить под композиции Бетховена и Эйнауди. Такой эксперимент внедрила одна из компаний по вывозу отходов из-за большого числа жалоб жителей районов на звуковой сигнал мусоровозов.

"Мы получали много жалоб от пожилых людей, семей с детьми и жителей, отдыхающих после ночной смены", — рассказывает руководитель компании по сбору и вывозу Хабибулла Хусанов.

Мусоровозы с оповещением из мелодий музыкальной классики уже начали использовать в Ташкентской и Кашкадарьинской областях, а также в Бухаре.
Жители к нововведению отнеслись с интересом, а успешно протестировав новый метод в выбранных регионах, его планируют внедрить по всей республике.
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